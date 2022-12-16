Жительница Уфы ударила ножом бывшего возлюбленного

Суд вынес приговор жительнице Уфы, которая ударила ножом бывшего возлюбленного. Инцидент произошел 1 мая в одном из общежитий города. Между нынешним и бывшим сожителем женщины произошел конфликт, в ходе которого она схватила нож и ударила им бывшего возлюбленного, рассказали в пресс-службе инстанции.
Пострадавший рассказал, что женщина ушла от него к другому. 1 мая он решил поговорить с ней о взаимоотношениях: поднялся в квартиру, где бывшая возлюбленная стала его оскорблять, а ее новый ухажер подошел к нему и ударил кулаком по спине. Мужчины начали драться, упали на пол. В это время женщина с угрозами ударила его ножом по спине. После чего он покинул квартиру.
По словам соседей, они услышали крики о помощи, а когда вышли, то увидели, что раненый мужчина ползет из квартиры, весь в крови. Они вызвали «скорую».
Пострадавший заявил, что простил бывшую возлюбленную. Суд приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также взыскал с нее в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.