Жительница Уфы ударила ножом бывшего возлюбленного

Пострадавший рассказал, что женщина ушла от него к другому. 1 мая он решил поговорить с ней о взаимоотношениях: поднялся в квартиру, где бывшая возлюбленная стала его оскорблять, а ее новый ухажер подошел к нему и ударил кулаком по спине. Мужчины начали драться, упали на пол. В это время женщина с угрозами ударила его ножом по спине. После чего он покинул квартиру.