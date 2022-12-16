Жительница Уфы ударила ножом бывшего возлюбленного

Суд вынес приговор жительнице Уфы, которая ударила ножом бывшего возлюбленного. Инцидент произошел 1 мая в одном из общежитий города. Между нынешним и бывшим сожителем женщины произошел конфликт, в ходе которого она схватила нож и ударила им бывшего возлюбленного, рассказали в пресс-службе инстанции.

Фото №1 - Жительница Уфы ударила ножом бывшего возлюбленного

Позже медики диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением верхней доли левого легкого, осложненного левосторонним гемопневмотораксом, которые квалифицируются как причинение тяжкого вреда здоровью по признаку опасности вреда здоровью для жизни человека, который по своему характеру непосредственно создает угрозу для жизни.

пресс-служба Орджоникиздевского районного суда Уфы

Пострадавший рассказал, что женщина ушла от него к другому. 1 мая он решил поговорить с ней о взаимоотношениях: поднялся в квартиру, где бывшая возлюбленная стала его оскорблять, а ее новый ухажер подошел к нему и ударил кулаком по спине. Мужчины начали драться, упали на пол. В это время женщина с угрозами ударила его ножом по спине. После чего он покинул квартиру.

По словам соседей, они услышали крики о помощи, а когда вышли, то увидели, что раненый мужчина ползет из квартиры, весь в крови. Они вызвали «скорую».

Пострадавший заявил, что простил бывшую возлюбленную. Суд приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также взыскал с нее в пользу потерпевшего 300 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

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