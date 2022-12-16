Дереник Габриелян – о развитии спорта в Башкирии: «Проделана огромная работа»
Накануне Глава
Башкортостана Радий Хабиров провел заседание Совета по развитию физкультуры и
спорта. Вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Армения Дереник
Габриелян высоко оценил работу руководства республики по развитию спорта в
регионе.
Сделана огромная работа. Я был во
многих странах, регионах России, но такого, как сейчас в Башкортостане, не
видел никогда. Честь и хвала руководству региона, Министерству спорта. Думаю,
что спорт в Башкирии ждет еще лучшее будущее. Потому что когда народ любит
спорт и ради своего подрастающего поколения готовы пойти на все, в этом случае
будет огромный успех. Больше всего меня поразили спортивные сооружения. В
России вы занимаете второе место после Москвы. Это богатство народа, это богатство
детей.
Дереник Габриелян, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Армения