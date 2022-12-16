Дереник Габриелян – о развитии спорта в Башкирии: «Проделана огромная работа»

Накануне Глава Башкортостана Радий Хабиров провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Армения Дереник Габриелян высоко оценил работу руководства республики по развитию спорта в регионе.

Сделана огромная работа. Я был во многих странах, регионах России, но такого, как сейчас в Башкортостане, не видел никогда. Честь и хвала руководству региона, Министерству спорта. Думаю, что спорт в Башкирии ждет еще лучшее будущее. Потому что когда народ любит спорт и ради своего подрастающего поколения готовы пойти на все, в этом случае будет огромный успех. Больше всего меня поразили спортивные сооружения. В России вы занимаете второе место после Москвы. Это богатство народа, это богатство детей.

Дереник Габриелян, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Армения
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БАШКОРТТАР-БСТ