Дереник Габриелян – о развитии спорта в Башкирии: «Проделана огромная работа»

Сделана огромная работа. Я был во многих странах, регионах России, но такого, как сейчас в Башкортостане, не видел никогда. Честь и хвала руководству региона, Министерству спорта. Думаю, что спорт в Башкирии ждет еще лучшее будущее. Потому что когда народ любит спорт и ради своего подрастающего поколения готовы пойти на все, в этом случае будет огромный успех. Больше всего меня поразили спортивные сооружения. В России вы занимаете второе место после Москвы. Это богатство народа, это богатство детей.

Дереник Габриелян, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Армения