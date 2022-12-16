В Башкирии разыскивают злоумышленников, которые жестоко убили 14 лошадей

Полиция разыскивает преступников, которые жестоко расправились с лошадьми. В Нуримановском районе неизвестные угнали животных из табуна, а после расстреляли. Часть успели разделать. Владельцы в ужасе, как и фермеры по соседству.
Выживших в бойне лошадей в табуне найти несложно – выдают кровавые следы и ранения. Сейчас их жизням уже ничего не угрожает. А вот собратьям повезло меньше. 14 лошадей были найдены застреленными, из них шестерых злоумышленники успели разделать. После произошедшего приходить в себя пришлось не только животным.
Пропажу с тебенёвки около 20 лошадей заметил коневод. Мужчина увидел следы, ведущие в сторону Иглинского района, по ним он и пытался найти животных. Но с наступлением темноты поиски пришлось прекратить.
Разделаться со всеми животными злоумышленники не успели. Видимо, кто-то спугнул. Ущерб владельцы фермы оценивают в 1,5–2 миллиона рублей. Убиты были жерёбые кобылы и два жеребца-производителя.
Подозрений, кто мог сотворить подобное, у владельцев фермы нет. Лошади близко пока не подпускают к себе даже сотрудников фермы. А пастухи продолжают поиски еще нескольких животных.