В Уфе пропавшую без вести 34-летнюю женщину нашли задушенной

В Уфе 15 декабря в полицию обратилась местная жительница с заявлением, что её 34-летняя дочь пропала без вести. Вскоре несчастную нашли убитой.

Уфимка рассказала, что женщина ушла из дома по улице Жукова, оставив ребёнка. На связь с близкими она не выходила после дневной работы. Оказалось, пропавшая хотела добраться на такси до дома по улице Имашева.

Женщина направлялась в квартиру, которая сдавалась внаём. Полицейскими был приглашён хозяин квартиры, в которой вскоре нашли тело пропавшей. На теле погибшей обнаружили следы насильственной смерти.

Вскоре по подозрению в убийстве был задержан 33-летний житель Уфы, который скрывался в Кармаскалинском районе. Именно к нему в арендованную квартиру приехала пропавшая. Между знакомыми вспыхнула ссора из-за того, что женщина приобрела новый телефон в рассрочку для мужчины, однако тот отдавать деньги не спешил. К слову, телефон он сдал в ломбард.

В порыве ссоры мужчина задушил подругу, а после собрал свои вещи и попытался скрыться. Расследование случившегося продолжается. Подозреваемый в убийстве задержан.