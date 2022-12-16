В Башкирии мужчина поджег матрас и едва не устроил пожар во дворе

Устроивший на том же месте «огненное шоу» мужчина привлек внимание МЧС. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального ведомства, его действия можно расценить как создание пожароопасной ситуации. За это ему может грозить штраф. Кроме того, ему придется компенсировать ущерб. Скорее всего, от пламени пострадали пластиковые урны для сбора ТБО и стена паркинга. Также в МЧС Башкирии подчеркнули, что в экстренные службы местные жители не обращались.