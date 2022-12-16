В Башкирии мужчина поджег матрас и едва не устроил пожар во дворе

На улице Строителей в Стерлитамаке мужчина едва не устроил пожар во дворе дома. Он вынес матрас и поджег его у мусорных баков. Его действия попали в объектив камеры видеонаблюдения.
Стена подземного паркинга, к которой был прислонен матрас, моментально закоптилась от пламени. Тогда горожанин не придумал ничего лучше, как толкнуть горящий предмет в сторону пластиковых мусорных контейнеров. Более того, очень близко к огню стоял припаркованный автомобиль.
Когда ткань и внутреннее наполнение полностью выгорели, мужчина забрал металлический каркас и ушел, судя по всему, в сторону своего дома. А остатки матраса так и остались тлеть. К счастью, обошлось без серьезных последствий.
Устроивший на том же месте «огненное шоу» мужчина привлек внимание МЧС. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе регионального ведомства, его действия можно расценить как создание пожароопасной ситуации. За это ему может грозить штраф. Кроме того, ему придется компенсировать ущерб. Скорее всего, от пламени пострадали пластиковые урны для сбора ТБО и стена паркинга. Также в МЧС Башкирии подчеркнули, что в экстренные службы местные жители не обращались.