«Экономическое чудо»: ОЭЗ «Алга» в Башкирии вновь признана самой динамично развивающейся

«Алга» признана самой динамично развивающейся экономической зоной страны. Новостью в соцсетях поделился Глава Башкортостана. Результаты VI Национального рейтинга инвестиционной привлекательности озвучили на пресс-конференции, посвящённой объявлению победителей.

Было подчеркнуто, что площадка в республике была создана недавно, однако уже входит в десятку лучших. Напомним, в России на данный момент 49 экономических зон. Среди всех площадок выбрали те, где предоставляются лучшие условия для реализации проектов в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. Для этого эксперты провели ряд проверок, в том числе выступая в качестве потенциальных резидентов.

На протяжении нескольких лет одна из площадок является лидером инвестиционной привлекательности как самая динамично развивающаяся площадка, которая в этом году вошла в десятку лучших инвестиционно привлекательных особых экономических зон. Эта площадка была создана совсем недавно, и, подчеркиваю, за два года могла ворваться в десятку. Это площадка, созданная в Республике Башкортостан, – ОЭЗ «Алга». Это самая динамично развивающаяся площадка, которая за два года смогла, хочется употребить термин, «совершить экономическое чудо».

Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России
Фото №1 - «Экономическое чудо»: ОЭЗ «Алга» в Башкирии вновь признана самой динамично развивающейся

О том, что особая экономическая зона «Алга» стала самой динамично развивающейся в стране уже второй год подряд, рассказал в соцсетях глава республики. Радий Хабиров подчеркнул, что держать высокую планку сложнее, чем достигнуть её. При этом в рейтинге общих экономических зон Башкортостан за этот год поднялся на четыре пункта – с 12-го на 8-е место. Это удалось благодаря выстраиванию инженерной и транспортной инфраструктуры, логистических цепочек. На данный момент на территории существует 5 кластеров и шестой в процессе развития, 12 резидентов с общим объемом инвестиций более 42 млрд рублей. Экономисты считают, что Башкортостану удалось за короткое время проделать огромную работу и добиться высоких результатов, несмотря на серьезную конкуренцию.

На мой взгляд, это очень достойный результат. Основа этого результата – системная работа по развитию этой ОЭЗ. Более того, я полагаю, что имеются планы и по созданию дополнительной зоны, например, туристско-рекреационного типа.

Рустем Ахунов, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан, заслуженный экономист Республики Башкортостан

Я думаю, здесь три фактора: положительный инвестклимат в Башкортостане, удачное расположение в самом сердце южного промышленного узла и успешный менеджмент, управление ОЭЗ, что не в последнюю очередь обусловлено повышенным вниманием управленческой команды во главе с Радием Хабировым.

Константин Гришин, доктор экономических наук, директор института экономики, финансов и бизнеса БашГУ
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