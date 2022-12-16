«Экономическое чудо»: ОЭЗ «Алга» в Башкирии вновь признана самой динамично развивающейся

Было подчеркнуто, что площадка в республике была создана недавно, однако уже входит в десятку лучших. Напомним, в России на данный момент 49 экономических зон. Среди всех площадок выбрали те, где предоставляются лучшие условия для реализации проектов в кратчайшие сроки и с наименьшими издержками. Для этого эксперты провели ряд проверок, в том числе выступая в качестве потенциальных резидентов.

На протяжении нескольких лет одна из площадок является лидером инвестиционной привлекательности как самая динамично развивающаяся площадка, которая в этом году вошла в десятку лучших инвестиционно привлекательных особых экономических зон. Эта площадка была создана совсем недавно, и, подчеркиваю, за два года могла ворваться в десятку. Это площадка, созданная в Республике Башкортостан, – ОЭЗ «Алга». Это самая динамично развивающаяся площадка, которая за два года смогла, хочется употребить термин, «совершить экономическое чудо».

О том, что особая экономическая зона «Алга» стала самой динамично развивающейся в стране уже второй год подряд, рассказал в соцсетях глава республики. Радий Хабиров подчеркнул, что держать высокую планку сложнее, чем достигнуть её. При этом в рейтинге общих экономических зон Башкортостан за этот год поднялся на четыре пункта – с 12-го на 8-е место. Это удалось благодаря выстраиванию инженерной и транспортной инфраструктуры, логистических цепочек. На данный момент на территории существует 5 кластеров и шестой в процессе развития, 12 резидентов с общим объемом инвестиций более 42 млрд рублей. Экономисты считают, что Башкортостану удалось за короткое время проделать огромную работу и добиться высоких результатов, несмотря на серьезную конкуренцию.