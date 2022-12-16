В Илишевском районе открыли новую амбулаторию

Медучреждение возвели в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Работы подрядчик начал в 2021 году. Установлено необходимое современное оборудование.
Прежде амбулаторную помощь оказывали в старом здании, где не только не хватало места, но и просто находиться внутри было уже опасно для здоровья. Теперь комфортные условия обеспечили для жителей трех сельских поселений с общей численностью 1500 человек.
К учреждению прикреплены 5 ФАПов. Ежедневно специалисты смогут принять порядка 60 человек за смену.