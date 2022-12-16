В Уфе завершилась Международная неделя бизнеса – 2022

Темой этого дня стала экономическая трансформация страны и цифровизация. Был подписан ряд соглашений в агропромышленном секторе на миллиарды рублей. Итоги мероприятия – в нашем репортаже.
Неделя бизнеса завершается. Наступил заключительный день. Однако для многих участников программа начинается не в уфимском Конгресс-холле, как в предыдущие дни, а в здании Центра управления республикой. Цифровизация экономики – одна из тем финальной повестки.
Казалось бы, какое отношение это имеет к бизнесу? Между тем ЦУР объединяет в единый контур органы исполнительной власти, Центр стратегических разработок и Корпорацию развития. В режиме одного окна здесь сопровождают более 120 инвестиционных проектов – от идеи до реализации.
Центр управления является ключевым элементом системы «Умный регион». Он уникален по масштабам, форме и компонентам и является самым технологичным в ПФО. Большой модуль как раз отвечает за цифровизацию экономики, включая функции аналитики и стратегического развития.
Пожалуй, одним из самых ожидаемых мероприятий заключительного дня стала пленарная секция, посвященная трансформации экономических приоритетов России. Ее участником выступили премьер-министр республики и федеральные спикеры.
Беспрецедентное количество введенных санкций трансформировались в новые и уникальные возможности. Российская экономика сумела к ним адаптироваться.
В заключительный день состоялось сразу несколько громких подписаний. Так, агрохолдинг имени Калинина совместно с ВТБ заключили кредитный договор на 3 млрд рублей. Инвестпроект компания реализует в Стерлитамакском районе. Он позволит хозяйству дополнительно производить порядка 115 тонн молока в сутки и выращивать на продажу около 500 голов племенных нетелей. Еще один проект в сфере скотоводства будут реализовывать в Дуванском районе. Его стоимость – почти 2 млрд рублей.
На просторах форума обсудили и женский бизнес. Казалось бы, какое разделение? Впрочем, участницы все же видят разницу в подходах ведения дел.
В отдельную нишу можно выделить и молодых предпринимателей, которые не боятся развивать свое дело несмотря на отсутствия опыта. Самых успешных наградили.
Неделя бизнеса объединила в этом году порядка 3 тысяч участников и почти 500 спикеров из 24 стран мира. В общей сложности было подписано свыше полусотни соглашений на общую сумму почти 100 млрд рублей.
То, что потеряли в Европе, нашли в Азии. В этом году внешнеторговый оборот республики увеличился на 30% за счет взаимодействия со странами ШОС. Зарубежные участники форума выразили готовность сотрудничать с Россией и Башкортостаном.
Что ж, такова была Международная неделя бизнеса – 2022. Этот год был во всех смыслах особенным. Но, как мы видим, бизнес развивается. Ну а завершение форума – это лишь начало для реализации тех договоренностей, которые здесь были достигнуты.