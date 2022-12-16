В Уфе завершилась Международная неделя бизнеса – 2022

Темой этого дня стала экономическая трансформация страны и цифровизация. Был подписан ряд соглашений в агропромышленном секторе на миллиарды рублей. Итоги мероприятия – в нашем репортаже.

Неделя бизнеса завершается. Наступил заключительный день. Однако для многих участников программа начинается не в уфимском Конгресс-холле, как в предыдущие дни, а в здании Центра управления республикой. Цифровизация экономики – одна из тем финальной повестки.

Казалось бы, какое отношение это имеет к бизнесу? Между тем ЦУР объединяет в единый контур органы исполнительной власти, Центр стратегических разработок и Корпорацию развития. В режиме одного окна здесь сопровождают более 120 инвестиционных проектов – от идеи до реализации.

Структурно ЦУР состоит из трех блоков. Самый большой модуль как раз отвечает за цифровизацию экономики, включая функции аналитики и стратегического развития. Он объединяет в единый контур все органы исполнительной власти, Центр стратегических разработок и Корпорацию развития. Он решает три ключевые задачи. Обеспечивает сопровождение более 120 инвестиционных проектов от идеи до реализации в режиме «одного» окна. Способствует развитию инновационных отраслей и передовых технологий. Реализует экспертно-аналитическое сопровождение. Здесь функционируют 74 аналитические панели мониторинга по 17 различным предметным областям. Реализована Система управления значимыми проектами. Сегодня их около 150. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

В Башкортостане коллеги сделали интереснейшую интеграцию нескольких уровней. Внедрение платформы «Юрта» в системе ЖКХ, интересная концепция по расширению в области действия системы обеспечения градостроительной деятельности, то есть формирование цифрового двойника города и региона в целом, и конечно система управления регионом, позволяющая даже на уровне муниципалитетов пользоваться всем спектром решений, которые есть для крупных городов. Это вызывает глубокое уважение. Мы планируем в середине следующего года провести здесь серьезное мероприятие – форум «Умный город», на котором как раз лучшие практики из других российских регионов и самое главное показать результаты работы Башкортостана, потому что есть чем гордиться, и есть чем поделиться. Тиражирование таких решений, конечно, повышает общий уровень цифровизации всей страны. Думаю, что нам есть чем похвастаться в Башкортостане. Константин Михайлик, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России

Центр управления является ключевым элементом системы «Умный регион». Он уникален по масштабам, форме и компонентам и является самым технологичным в ПФО. Большой модуль как раз отвечает за цифровизацию экономики, включая функции аналитики и стратегического развития.

Пожалуй, одним из самых ожидаемых мероприятий заключительного дня стала пленарная секция, посвященная трансформации экономических приоритетов России. Ее участником выступили премьер-министр республики и федеральные спикеры.

Беспрецедентное количество введенных санкций трансформировались в новые и уникальные возможности. Российская экономика сумела к ним адаптироваться.

Экономика поворачивается на рельсы самостоятельного производства, это видно по всем отраслям, и в этом году есть какие итоги подводить. Ожили предприятия, получают заказы, рекордный урожай. Айдар Зубаиров, председатель Башкортостанского отделения общероссийской организации «Деловая Россия»

В заключительный день состоялось сразу несколько громких подписаний. Так, агрохолдинг имени Калинина совместно с ВТБ заключили кредитный договор на 3 млрд рублей. Инвестпроект компания реализует в Стерлитамакском районе. Он позволит хозяйству дополнительно производить порядка 115 тонн молока в сутки и выращивать на продажу около 500 голов племенных нетелей. Еще один проект в сфере скотоводства будут реализовывать в Дуванском районе. Его стоимость – почти 2 млрд рублей.

На просторах форума обсудили и женский бизнес. Казалось бы, какое разделение? Впрочем, участницы все же видят разницу в подходах ведения дел.

В отдельную нишу можно выделить и молодых предпринимателей, которые не боятся развивать свое дело несмотря на отсутствия опыта. Самых успешных наградили.

Неделя бизнеса объединила в этом году порядка 3 тысяч участников и почти 500 спикеров из 24 стран мира. В общей сложности было подписано свыше полусотни соглашений на общую сумму почти 100 млрд рублей.

Самое крупное – концессионное соглашение по строительству межвузовского кампуса в Уфе в рамках НОЦ мирового уровня. Сумма – более 20 млрд. Всего 29 соглашений. Андрей Назаров премьер-министр правительства Республики Башкортостан

То, что потеряли в Европе, нашли в Азии. В этом году внешнеторговый оборот республики увеличился на 30% за счет взаимодействия со странами ШОС. Зарубежные участники форума выразили готовность сотрудничать с Россией и Башкортостаном.