В Уфе стартовал 18-й Международный форум боевых искусств

Сегодня в столице республики стартовал 18-й Международный форум боевых искусств. В Уфу приехали свыше 3000 спортсменов из 50 регионов России, а также ряда зарубежных стран. Мероприятие проходит одновременно на 15 площадках.

Опытные атлеты, победители межрегиональных чемпионатов и всероссийских турниров выступают по соревновательным видам. Юные спортсмены выявляют лучших в фестивальной программе. В рамках форума пройдут состязания по 22 видам боевых искусств. Завершится турнир 18 декабря. После финальных поединков по всем видам программы состоится гран-при под эгидой международной всестилевой бойцовской лиги.