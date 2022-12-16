ХК «Кировец» уступил красноярскому «Енисею» на своем льду

Хоккейный «Кировец» продолжает свою домашнюю серию в Суперлиге. Сегодня уфимская команда встречалась с одним из лидеров российского хоккея с мячом – красноярским «Енисеем».

Уже в первом тайме гости забили шесть безответных мячей в ворота «Кировца». Во втором тайме игра выровнялась, однако окончательный счёт 1:8 в пользу опытного «Енисея».