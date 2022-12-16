В одном из районов Башкирии обнаружен еще один очаг бешенства животных

Новый очаг бешенства был выявлен на территории ЛПХ по улице Школьной, 11. С 14 декабря здесь запрещается лечение больных животных, вывоз и ввоз невакцинированных животных, а также посещение посторонними лицами, кроме ветврачей, местных жителей или временно пребывающих людей.