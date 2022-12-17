В Башкирии в горящем вагончике погиб мужчина

В Кугарчинском районе Башкирии вечером произошел пожар, унесший жизнь человека. По данным ГУ МЧС по РБ, горение происходило в селе Мраково на ул. Калинина.

Пламя охватило деревянный вагончик на территории личного хозяйства. В течение 10 минут пожарные смогли ликвидировать открытое горение, вскоре пожар потушили полностью. Однако при работе было найдено тело погибшего мужчины 1965 года рождения.

Всего к работе над ликвидацией пожара привлекались 8 человек и три единицы техники. Причину возгорания установит дознаватель МЧС.