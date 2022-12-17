В Башкирии 18-летний водитель сбил женщину, переходившую дорогу

В Башкирии за сутки на республиканских дорогах было зарегистрировано 10 ДТП, сообщает главный госавтоинспектор РБ Владимир Севастьянов. В общей сложности в этих ДТП было травмировано 11 человек.

Одно из происшествий было зафиксировано вечером 16 декабря в Кумерту. На ул. Шахтостроительной автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 18-летний местный житель, наехал на пешехода.

Им оказалась 51-летняя женщина. Предположительно, она пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Ведется разбирательство. А пока пострадавшая доставлена в больницу с различными травмами.