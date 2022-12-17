В Башкирии открыли сельский современный кинозал

В Мечетлинском районе Башкирии в селе Большеустьикинское состоялось открытие современного кинозала на 63 места. И теперь в кинозале «Октябрь» имеется возможность показа 3D-фильмов.

По сообщению администрации района, кинозал был капитально отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». Открылся кинозал на месте старого, который был закрыт еще в 2006 году. Теперь здание снова оживилось и обрело не только новый экран и цифровой кинопроектов, но и систему многоканального звука.