В Башкирии открыли сельский современный кинозал

В Мечетлинском районе Башкирии в селе Большеустьикинское состоялось открытие современного кинозала на 63 места. И теперь в кинозале «Октябрь» имеется возможность показа 3D-фильмов.

Фото №1 - В Башкирии открыли сельский современный кинозал

По сообщению администрации района, кинозал был капитально отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». Открылся кинозал на месте старого, который был закрыт еще в 2006 году. Теперь здание снова оживилось и обрело не только новый экран и цифровой кинопроектов, но и систему многоканального звука.

Наш район по результатам отбора в числе первых вошел в программу переоборудования кинозалов с финансированием на сумму 9 миллионов рублей. Заявки на отбор подали более 400 киноорганизаций из 56 регионов страны. Получили поддержку — 103, мы оказались в их числе.

Анис Асадуллин, глава администрации Мечетлинского района

Фото: Мечетлинский район РБ 

Финал Уфимской волны
Пенальти