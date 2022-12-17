В одном из районов Башкирии запущена экоакция «Макулатуру соберем и деревья сбережем»

В Ермекеевском районе Башкирии запущена экологическая акция под названием «Макулатуру соберем и деревья сбережем». В Минэкологии РБ сообщили, что проводится акция в образовательных учреждениях при поддержке ООО «Экология Т».

Завершится акция 23 декабря. Затем будут определены победители по трем номинациям: «Самая активная школа», «Самый активный участник среди школ» и «Самый активный участник в школе». Победит то учреждение, которое сдаст наибольшее количество макулатуры. Наградят победителей 26 числа этого же месяца.