В одном из районов Башкирии запущена экоакция «Макулатуру соберем и деревья сбережем»

В Ермекеевском районе Башкирии запущена экологическая акция под названием «Макулатуру соберем и деревья сбережем». В Минэкологии РБ сообщили, что проводится акция в образовательных учреждениях при поддержке ООО «Экология Т».

Фото №1 - В одном из районов Башкирии запущена экоакция «Макулатуру соберем и деревья сбережем»

Завершится акция 23 декабря. Затем будут определены победители по трем номинациям: «Самая активная школа», «Самый активный участник среди школ» и «Самый активный участник в школе». Победит то учреждение, которое сдаст наибольшее количество макулатуры. Наградят победителей 26 числа этого же месяца.

Мероприятие направлено на привлечение внимания подрастающего поколения, а также их родителей к вопросам использования вторичных ресурсов с заботой об окружающей среде.

Пресс-служба Минэкологии РБ

Фото: пресс-служба Минэкологии РБ

Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями