Военные сборы школьников и новые объекты: Радий Хабиров посетил парк «Патриот»

Отдельная столовая, общежитие для персонала и спортивное ядро. В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова появятся новые объекты. Глава республики сегодня посетил центр военно-патриотического воспитания молодежи. Радий Хабиров побывал на занятиях, пообщался со школьниками и поставил задачи в части дальнейшего развития парка.
Постановочная химтревога – одно из упражнений обучающей программы. Для реалистичности запускают дымовые шашки – ребятам как можно скорее необходимо защитить органы дыхания. Заезд длится пять дней, за это время школьники получают навыки медицинской, тактической и строевой подготовки. Недавно введена воздушно-десантная тренировка.
Сегодня школьники представили главе республики все, чему здесь научились. Радий Хабиров пообщался с юношами и отметил, что навыки, полученные в «Патриоте», пригодятся в повседневной жизни.
В этом году нынешний заезд последний – в январе десятиклассники смогут вновь начать военную подготовку. С 1 июня обучение здесь прошли более 2000 тысяч школьников Башкортостана.
В новом заезде персонал центра ждут изменения. У них появится отдельное общежитие на 30 мест. Строителям осталось нанести последние штрихи. Глава республики поручил отметить новоселье до Нового года.
И это не единственные объекты, которые пополнят территорию парка – появится еще одна тренировочная зона. Уже выполнена часть работ по возведению спортивного ядра. Объект будет включать в себя футбольные поля, волейбольную и баскетбольную площадки. Появится армейская полоса препятствий. Когда позволит погода, строители положат мягкое покрытие и искусственную траву. Весной дети смогут приступить к занятиям.
Физкультурно-оздоровительный комплекс и столовая на 450 мест – объекты, которые должны появиться в следующем году. На их строительство необходимо направить все усилия, отметил руководитель региона. К слову, отдельное помещение для приема пищи также увеличит пропускную способность центра военно-патриотического воспитания.
В следующем году стартует программа, которая предполагает 84 процента федерального финансирования на строительство учебных аудиторий и кубриков. Радий Хабиров поручил проработать этот вопрос с Минпросвещения страны. Один из пунктов развития парка предполагает возможность обучать сразу до 1000 курсантов.