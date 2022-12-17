Военные сборы школьников и новые объекты: Радий Хабиров посетил парк «Патриот»

Отдельная столовая, общежитие для персонала и спортивное ядро. В парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова появятся новые объекты. Глава республики сегодня посетил центр военно-патриотического воспитания молодежи. Радий Хабиров побывал на занятиях, пообщался со школьниками и поставил задачи в части дальнейшего развития парка.

Постановочная химтревога – одно из упражнений обучающей программы. Для реалистичности запускают дымовые шашки – ребятам как можно скорее необходимо защитить органы дыхания. Заезд длится пять дней, за это время школьники получают навыки медицинской, тактической и строевой подготовки. Недавно введена воздушно-десантная тренировка.

Прыгали с парашютом, «калаши» собирали, эстафету прошли. Полная подготовка. Самое сложное – парашют. Ильдар Хасанов, участник заезда центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

Сегодня школьники представили главе республики все, чему здесь научились. Радий Хабиров пообщался с юношами и отметил, что навыки, полученные в «Патриоте», пригодятся в повседневной жизни.

Я сегодня приехал пообщаться с ребятами, посмотреть на них. Стены мы сделали – как заниматься. А я хотел понять, чем занимаются, что у ребят в голове. Я уезжаю с очень хорошим настроением. Ребята очень бравые, светлые, настоящие парни, видно, что им нравится, что они с удовольствием занимаются этим. Это будущие защитники Отечества. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году нынешний заезд последний – в январе десятиклассники смогут вновь начать военную подготовку. С 1 июня обучение здесь прошли более 2000 тысяч школьников Башкортостана.

Этот заезд завершающий. Приехали ребята из трех районов – Чишминского, Туймазинского и Краснокамского. Всего 167. Ребята проходят у нас все, все 10-классники республики согласно графику к нам заезжают и проходят эти сборы. Никита Рекрут, руководитель учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

В новом заезде персонал центра ждут изменения. У них появится отдельное общежитие на 30 мест. Строителям осталось нанести последние штрихи. Глава республики поручил отметить новоселье до Нового года.

На сегодня персонал проживает вместе с ребятами в лагере. Это сокращает количество детей, которые могут одновременно заниматься в лагере. Лагерь востребован, дети просятся, просятся повторно. Чтобы расширить пропускную способность, главой было принято решение построить общежитие для персонала. Сергей Минеев, руководитель подрядной организации

И это не единственные объекты, которые пополнят территорию парка – появится еще одна тренировочная зона. Уже выполнена часть работ по возведению спортивного ядра. Объект будет включать в себя футбольные поля, волейбольную и баскетбольную площадки. Появится армейская полоса препятствий. Когда позволит погода, строители положат мягкое покрытие и искусственную траву. Весной дети смогут приступить к занятиям.

Физкультурно-оздоровительный комплекс и столовая на 450 мест – объекты, которые должны появиться в следующем году. На их строительство необходимо направить все усилия, отметил руководитель региона. К слову, отдельное помещение для приема пищи также увеличит пропускную способность центра военно-патриотического воспитания.

Каждый приезд сюда мы ставим себе задачи. Мы же вместе были, когда на месте казармы рухлядь стояла. Сейчас сформировали спортивный блок большой. Заложили фундамент для столовой с конгрессным центром. Парк «Патриот» имеет большое будущее. Мое правило – надо, не останавливаясь, каждый момент времени что-то делать. Полезное для страны, для республики. Это пока первая очередь, а здесь очередей пять может быть. Территория-то здесь большая, мы будем развивать и привлекать сюда все, связанное с патриотикой. Я с удовольствием сюда приезжаю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан