В Уфе прошел концерт в рамках IV Зимнего фестиваля НСО РБ

Впервые на уфимской сцене зазвучало оркестровое сочинение «Прометей» великого русского композитора Александра Скрябина. Концерт состоялся в рамках IV Зимнего фестиваля Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Какими ещё мировыми произведениями смогли насладиться жители?

Сцена, оркестр, фортепиано, партия света – настоящее симфоническое чудо. IV Зимний фестиваль – это погружение в музыку великого русского композитора Александра Скрябина. На этот раз зрители услышали его сочинение в исполнении музыканта из Москвы Николая Кузнецова – одного из ярчайших пианистов современности. В Уфе музыкант выступил с оркестром под управлением маэстро Дмитрия Крюкова.

Комфортно играть – это самое главное для пианистов, чтобы было комфортно с оркестром и дирижером. В данном случае с Дмитрием играть очень приятно, он идет на контакт, поддерживает и меня. И он очень хорошо работает со своим оркестром, который его слушается. Как мне кажется, это очень приятно, и надеюсь, что в будущем буду играть еще с вами.

Николай Кузнецов, солист-пианист, лауреат международных конкурсов

IV Зимний фестиваль к 150-летию Александра Скрябина запомнится надолго. В программе концертов – все его симфонические опусы. Именно поэма «Прометей» – самое известное произведение мастера. Она посвящена легендарному мифологическому герою. Здесь огонь – это символ и творчества, и человеческого духа. Оркестровое сочинение впервые звучит на уфимской сцене.

Фото №1 - В Уфе прошел концерт в рамках IV Зимнего фестиваля НСО РБ

Также 22-го числа концерт будет посвящен памяти основателя оркестра Тагира Камалова. Солистками выступят две – альтистка и скрипачка, концертмейстеры нашего оркестра групп вторых скрипок и альтов. И будет исполнена третья симфония Скрябина. И все три сочинения будут уфимской премьерой. Это очень символично, что в день памяти основателя оркестра мы играем что-то такое уходящее, открывающее новые горизонты.

Дмитрий Крюков, заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижёр Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан

Далее – первый фортепианный концерт Петра Чайковского. Это произведение уже давно стало шлягером и ассоциируется у меломанов разных стран с праздником, радостью и Россией. Прозвучала и поэма «Остров мертвых» Сергея Рахманинова, написанная композитором под впечатлением одноименной картины Бёклина.

БАШКОРТТАР-БСТ

Для нас, конечно, огромная радость – проводить этот четвертый фестиваль, девятый концерт. Сумасшедшие концерты и гастроли были до этого. Вот такое драйвовое, настоящее, творческое продолжение нашего фестиваля.

Артур Назиуллин, народный артист Башкортостана, генеральный директор Национального симфонического оркестра

Зал полон зрителей. Преподаватель музыкальной школы №8 Людмила Соловьева пришла на фестиваль со своим учеником Арсением.

Приехали на этот концерт послушать. Очень любит музыку, на все концерты ходит. Вот я его всегда сопровождаю. Или он меня. Уже трудно сказать. Для меня это часть работы, для него это часть учебы. Поэтому для нас это важно – посещать такие концерты. Мы учимся всю жизнь, несмотря на возраст.

Людмила Соловьева, жительница г. Уфы

Во-первых, это живая музыка, во-вторых, именно она будит в нас те самые струнки, которые развивают душевное наше состояние. А в наше время, когда всего слишком обыстрено психологически, нервно, душевное состояние не очень стабильное, именно эта музыка реально успокаивает.

Виктория Филиппова, жительница г. Уфы

Мощная, яркая, космическая, торжественно ликующая и капельку апокалиптическая – так звучит, что мурашки по телу. Фестиваль уже идет с 1 декабря. 22 числа будет заключительный концерт уже с новой программой, где прозвучат произведения Эшпая, Барбера и, конечно же, Скрябина.

Финал Уфимской волны
БАШКОРТТАР-БСТ