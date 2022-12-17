В Уфе прошел концерт в рамках IV Зимнего фестиваля НСО РБ

Впервые
на уфимской сцене зазвучало оркестровое сочинение «Прометей» великого русского
композитора Александра Скрябина. Концерт состоялся в рамках IV Зимнего
фестиваля Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Какими
ещё мировыми произведениями смогли насладиться жители?
Сцена,
оркестр, фортепиано, партия света – настоящее симфоническое чудо. IV Зимний
фестиваль – это погружение в музыку великого русского композитора Александра
Скрябина. На этот раз зрители услышали его сочинение в исполнении музыканта из
Москвы Николая Кузнецова – одного из ярчайших пианистов современности. В Уфе
музыкант выступил с оркестром под управлением маэстро Дмитрия Крюкова.
Комфортно играть –
это самое главное для пианистов, чтобы было комфортно с оркестром и дирижером.
В данном случае с Дмитрием играть очень приятно, он идет на контакт,
поддерживает и меня. И он очень хорошо работает со своим оркестром, который его
слушается. Как мне кажется, это очень приятно, и надеюсь, что в будущем буду
играть еще с вами.Николай Кузнецов, солист-пианист, лауреат международных конкурсов
IV
Зимний фестиваль к 150-летию Александра Скрябина запомнится надолго. В
программе концертов – все его симфонические опусы. Именно поэма «Прометей» –
самое известное произведение мастера. Она посвящена легендарному
мифологическому герою. Здесь огонь – это символ и творчества, и человеческого
духа. Оркестровое сочинение впервые звучит на уфимской сцене.
Также 22-го числа
концерт будет посвящен памяти основателя оркестра Тагира Камалова. Солистками
выступят две – альтистка и скрипачка, концертмейстеры нашего оркестра групп
вторых скрипок и альтов. И будет исполнена третья симфония Скрябина. И все три
сочинения будут уфимской премьерой. Это очень символично, что в день памяти
основателя оркестра мы играем что-то такое уходящее, открывающее новые
горизонты.Дмитрий Крюков, заслуженный артист Республики Башкортостан, главный дирижёр Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан
Далее
– первый фортепианный концерт Петра Чайковского. Это произведение уже давно
стало шлягером и ассоциируется у меломанов разных стран с праздником, радостью
и Россией. Прозвучала и поэма «Остров мертвых» Сергея Рахманинова, написанная
композитором под впечатлением одноименной картины Бёклина.
Для нас, конечно,
огромная радость – проводить этот четвертый фестиваль, девятый концерт.
Сумасшедшие концерты и гастроли были до этого. Вот такое драйвовое, настоящее,
творческое продолжение нашего фестиваля.Артур Назиуллин, народный артист Башкортостана, генеральный директор Национального симфонического оркестра
Зал
полон зрителей. Преподаватель музыкальной школы №8 Людмила Соловьева пришла на
фестиваль со своим учеником Арсением.
Приехали на этот
концерт послушать. Очень любит музыку, на все концерты ходит. Вот я его всегда
сопровождаю. Или он меня. Уже трудно сказать. Для меня это часть работы, для
него это часть учебы. Поэтому для нас это важно – посещать такие концерты. Мы
учимся всю жизнь, несмотря на возраст.Людмила Соловьева, жительница г. Уфы
Во-первых, это
живая музыка, во-вторых, именно она будит в нас те самые струнки, которые
развивают душевное наше состояние. А в наше время, когда всего слишком
обыстрено психологически, нервно, душевное состояние не очень стабильное,
именно эта музыка реально успокаивает.Виктория Филиппова, жительница г. Уфы
Мощная,
яркая, космическая, торжественно ликующая и капельку апокалиптическая – так
звучит, что мурашки по телу. Фестиваль уже идет с 1 декабря. 22 числа будет
заключительный концерт уже с новой программой, где прозвучат произведения
Эшпая, Барбера и, конечно же, Скрябина.