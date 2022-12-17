В Уфе прошел концерт в рамках IV Зимнего фестиваля НСО РБ

Комфортно играть – это самое главное для пианистов, чтобы было комфортно с оркестром и дирижером. В данном случае с Дмитрием играть очень приятно, он идет на контакт, поддерживает и меня. И он очень хорошо работает со своим оркестром, который его слушается. Как мне кажется, это очень приятно, и надеюсь, что в будущем буду играть еще с вами.

Николай Кузнецов, солист-пианист, лауреат международных конкурсов