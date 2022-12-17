В Уфе прошли спринтерские гонки в рамках четвертого этапа кубка России по биатлону

Башкирские спортсмены Эдуард Латыпов и Антон Бабиков остановились в шаге от медалей. Подробности – в нашем репортаже.

После успешного выступления на старте уфимского этапа кубка России Эдуард Латыпов был главным фаворитом в спринте. Башкирскому биатлонисту сейчас нет равных на лыжне. Для победы необходимо было точно стрелять. Первый рубеж дался Латыпову хорошо, а вот на втором он на глазах своих болельщиков допустил два промаха. Даже с одним он бы боролся за победу. Но два неточных выстрела отбросили Эдуарда на седьмое место.

Эмоции смешанные. Не получилось хороший результат показать сегодня. Стрельба была некачественная. Конкуренция очень высокая, нужно стрелять чисто, чтобы побеждать. Эдуард Латыпов, заслуженный мастер спорта России по биатлону

Еще ближе к победе был другой башкирский биатлонист Антон Бабиков. Ему удалось отработать чисто на рубеже, и после второй стрельбы он показывал лучшее время. Но на последнем круге растерял преимущество по дистанции и показал лишь четвертый итоговый результат.

Сегодня получше себя чувствую. Погода позволила чуть лучше раскрыться и в стрельбе, и на трассе. Любая гонка дается очень тяжело. Несмотря на то, что моя позиция чуть получше, все равно отдал все силы и устал очень. Антон Бабиков, заслуженный мастер спорта России по биатлону

Победа в уфимском спринте досталась молодому биатлонисту из Удмуртии Александру Корневу. 21-летний спортсмен опередил опытного Максима Цветкова и Даниила Серохвостова.

Залогом успеха стали два чистых рубежа. Терпел с самого начала, тяжелая гонка сегодня была. Все-таки накопилась усталость. Мы проехали три этапа, это четвертый. Я первый год соревнуюсь с мужчинами, тяжеловато. Александр Корнев, победитель спринтерской гонки четвертого этапа кубка России по биатлону

В женской гонке представительницам Башкортостана не удалось навязать борьбу. Лучший результат показала Елизавета Каплина из Ханты-Мансийского автономного округа. В тройку призеров также вошли Екатерина Носкова и Наталья Гербулова.

Вопросов по организации соревнований нет. Тем более не первый раз здесь проводим. Уже не начало сезона, четвертый этап так или иначе. Все в порядке, Уфа – молодцы. Виктор Майгуров, президент Союза биатлонистов России