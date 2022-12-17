В Уфе прошли спринтерские гонки в рамках четвертого этапа кубка России по биатлону

Башкирские спортсмены Эдуард Латыпов и Антон Бабиков остановились в шаге от медалей. Подробности – в нашем репортаже.
После успешного выступления на старте уфимского этапа кубка России Эдуард Латыпов был главным фаворитом в спринте. Башкирскому биатлонисту сейчас нет равных на лыжне. Для победы необходимо было точно стрелять. Первый рубеж дался Латыпову хорошо, а вот на втором он на глазах своих болельщиков допустил два промаха. Даже с одним он бы боролся за победу. Но два неточных выстрела отбросили Эдуарда на седьмое место.
Еще ближе к победе был другой башкирский биатлонист Антон Бабиков. Ему удалось отработать чисто на рубеже, и после второй стрельбы он показывал лучшее время. Но на последнем круге растерял преимущество по дистанции и показал лишь четвертый итоговый результат.
Победа в уфимском спринте досталась молодому биатлонисту из Удмуртии Александру Корневу. 21-летний спортсмен опередил опытного Максима Цветкова и Даниила Серохвостова.
В женской гонке представительницам Башкортостана не удалось навязать борьбу. Лучший результат показала Елизавета Каплина из Ханты-Мансийского автономного округа. В тройку призеров также вошли Екатерина Носкова и Наталья Гербулова.
В воскресенье в уфимском спорткомплексе «Биатлон» пройдут две смешанные эстафеты. Они и завершат программу четвертого этапа кубка России.