В Башкирии автомобиль «скорой помощи» насмерть сбил пешехода

В Краснокамском районе Башкирии автомобиль скорой помощи сбил насмерть мужчину. Об этом сообщил глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.

Трагедия произошла 17 декабря на третьем километре автодороги Ашит - Агидель. Со слов водителя «скорой помощи», пешеход неожиданно выскочил прямо под колеса.

Мужчина скончался на месте ДТП. Пока что его личность неизвестна - на вид ему примерно 40 лет.