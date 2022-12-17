В Башкирии автомобиль «скорой помощи» насмерть сбил пешехода

В Краснокамском районе Башкирии автомобиль скорой помощи сбил насмерть мужчину. Об этом сообщил глава ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов.
Трагедия произошла 17 декабря на третьем километре автодороги Ашит - Агидель. Со слов водителя «скорой помощи», пешеход неожиданно выскочил прямо под колеса.
Мужчина скончался на месте ДТП. Пока что его личность неизвестна - на вид ему примерно 40 лет.
Известно, что автомобиль с медиками ехал на вызов в деревню Мажары. Туда перенаправили другой бригаду «скорой помощи».