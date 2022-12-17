В Башкирии 17-летний подросток угнал машину, чтобы продать ее по запчастям

41-летний житель Мелеузовского района обратился в полицию и рассказал, что у него угнали "Ладу" одиннадцатой модели. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В скором времени полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний ранее судимый парень. Он рассказал, что в связи с финансовыми трудностями хотел разобрать автомобиль и продавать запчасти.
Потерпевший в это время был дома и не подозревал о случившемся, заметив, что авто нет мужчина обратился в полицию.
Подозреваемый признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД по РБ.