В Башкирии 17-летний подросток угнал машину, чтобы продать ее по запчастям

41-летний житель Мелеузовского района обратился в полицию и рассказал, что у него угнали "Ладу" одиннадцатой модели. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии 17-летний подросток угнал машину, чтобы продать ее по запчастям

В скором времени полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний ранее судимый парень. Он рассказал, что в связи с финансовыми трудностями хотел разобрать автомобиль и продавать запчасти.

По предварительным данным, подозреваемый специально направился в Мелеуз, думая, что в другом городе его не так быстро найдут. Заехав в один из дворов многоквартирных домов, парень начал искать авто именно 11 модели, так как ранее уже имел опыт запуска двигателя автомобиля. Долго искать не пришлось, заприметив нужную машину, воришка начал воплощать свой умысел в реальность.

пресс-служба МВД по РБ

Потерпевший в это время был дома и не подозревал о случившемся, заметив, что авто нет мужчина обратился в полицию.

Подозреваемый признался в содеянном. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по РБ.

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