В Башкирии 17-летний подросток угнал машину, чтобы продать ее по запчастям

По предварительным данным, подозреваемый специально направился в Мелеуз, думая, что в другом городе его не так быстро найдут. Заехав в один из дворов многоквартирных домов, парень начал искать авто именно 11 модели, так как ранее уже имел опыт запуска двигателя автомобиля. Долго искать не пришлось, заприметив нужную машину, воришка начал воплощать свой умысел в реальность.

пресс-служба МВД по РБ