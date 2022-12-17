В Уфе женщина заблудилась в лесу и едва не замерзла

57-летняя жительница Уфы, которая заблудилась в лесу, возвращаясь с поминок, нашлась живой. Об этом рассказали в пресс-службе УГЗ столицы.
Женщина потеряла дорогу между селом Лебяжье и Демой. Она упала на снег от бессилия из-за старой травмы ноги, идя по снегоходной трассе.
Потерпевшая при вызове экстренной службы не могла указать верные координаты своего местонахождения, однако ей помог сориентироваться диспетчер ЕДДС. Жительницу Уфы обнаружили в районе моста через реку Дему неподалеку от трассы М5.