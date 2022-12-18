Ученые выяснили, что люди с высокой физической активностью реже умирают от коронавируса

Исследователи из Америки проанализировали медицинские записи 194 191 человека в базе данных стразовой компании, которая оказывает медицинские услуги. У всех людей диагностировали COVID-19 с января 2020 года по май 2021 года.

Отмечено, что исследования я проводились до начала массовой вакцинации против коронавируса. Анализ показал, что люди, активно занимающиеся спортом, были реже госпитализированы и гораздо реже умирали от вируса.