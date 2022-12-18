Ученые выяснили, что люди с высокой физической активностью реже умирают от коронавируса

Исследователи из Америки проанализировали медицинские записи 194 191 человека в базе данных стразовой компании, которая оказывает медицинские услуги. У всех людей диагностировали COVID-19 с января 2020 года по май 2021 года.
Отмечено, что исследования я проводились до начала массовой вакцинации против коронавируса. Анализ показал, что люди, активно занимающиеся спортом, были реже госпитализированы и гораздо реже умирали от вируса.
Установлена связь между физической активностью и низкими рисками госпитализации. Высокие риски сохранились у людей с хроническими заболеваниями, ожирением, сердечно-сосудистым заболеванием и повышенным давлением. По мнению ученых, самое важное, что люди могут сделать, чтобы противостоять болезни, это вакцинироваться и больше двигаться.