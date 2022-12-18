Ученые выяснили, что жирная пища вызывает кислородное голодание и ожирение печени

Эксперты кормили подопытных мышей двумя разными диетами. Половина мышей сидела на диете с содержанием жира не более 10% от общей калорийности, а другая — с содержанием жира 55%. Спустя 16 недель исследователи провели серию тестов и оценили функцию печени грызунов. Ученые обнаружили, что у всех мышей, потреблявших более высокие уровни жира, появились признаки ожирения, развились жировая болезнь печени, резистентность к инсулину и дисфункция мозга.

В ходе эксперимента выяснилось, что накопление жира в печени вызвало снижение поступления кислорода в мозг и воспаление мозговой ткани. Кроме того, грызуны с плохой диетой были более тревожными. У подопытных снижалась способность запоминать определенные задачи. Затем ученые вывели генетически модифицированных мышей с более низким уровнем белка MCT1. Когда этих мышей кормили нездоровой пищей, богатой жирами и сахаром, что и в эксперименте, у них не наблюдалось накопления жира в печени и не было признаков дисфункции мозга.