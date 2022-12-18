Ученые из Сибири разработали фотолюминесцентные фонари для освещения улиц

В Новосибирске сотрудники Института теоретической и прикладной механики СО РАН предложили энергосберегающий способ городского освещения. Ученые предложили использовать опоры из эпоксидной смолы и люминофора вместо электрических фонарных столбов.

По проекту ученых, опоры будут состоять из композитного материала на основе прочного полимера, устойчивого к разной погоде. Ученые предложили добавить в данный материал алюминат стронция, который после воздействия на него дневного или искусственного освещения будет излучать свет в течение нескольких часов ночью.