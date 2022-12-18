Ученые из Сибири разработали фотолюминесцентные фонари для освещения улиц

В Новосибирске сотрудники Института теоретической и прикладной механики СО РАН предложили энергосберегающий способ городского освещения. Ученые предложили использовать опоры из эпоксидной смолы и люминофора вместо электрических фонарных столбов.
По проекту ученых, опоры будут состоять из композитного материала на основе прочного полимера, устойчивого к разной погоде. Ученые предложили добавить в данный материал алюминат стронция, который после воздействия на него дневного или искусственного освещения будет излучать свет в течение нескольких часов ночью.
На первом испытании выяснилось, что если из общей массы эпоксидной смолы 17 процентов составляет люминесцентный порошок, то материал становится крепче. Планируется провести серию экспериментов, чтобы установить оптимальное соотношение компонентов. В будущем такой материал можно будет использовать также в качестве покрытия на уже установленные столбы, а также бордюры, что улучшит безопасность дорожного движения.