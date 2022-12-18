В Уфе при пожаре погибла пожилая женщина

В воскресенье, 18 декабря, в башкирской столице произошел пожар, при котором погибла женщина. Возгорание было зафиксировано на улице Кировградской.
Установлено, что в бревенчатом доме площадью 35 квадратных метров вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. В результате пожара огнем было повреждено имущество на площади 12 квадратных метров.
После ликвидации пожара, спасатели обнаружили тело 78-летней женщины. Причины и обстоятельства пожара теперь устанавливает дознаватель МЧС.