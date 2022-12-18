В Уфе установили первую сваю в основание Центра фехтования

Масштабы вашей республики впечатляют. За работой и квалификацией специалистов, которые развивают физкультуру и спорт, даже с завистью наблюдаю. Всегда с большим желанием приезжаю к вам в гости. Посетила ваши грандиозные спортивные объекты, которые строятся и будут служить богатым ресурсом не только для золотых медалей в профессиональном спорте, но и для оздоровления всех людей, популяризации ЗОЖ. Это, безусловно, качественный и нужный вклад.

Виктория Коблова, серебряный призер Олимпийских игр