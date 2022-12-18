В Уфе установили первую сваю в основание Центра фехтования

В башкирской столице установили пробную сваю центра фехтования. На торжественную церемонию приехали почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая и София Позднякова. Делегация также побывала на площадке, где возводится Центр борьбы. Затем прошел совет по развитию физкультуры и спорта. Во всех мероприятиях принял участие Глава Башкортостана.

Этого события башкирские фехтовальщики ждали больше десяти лет. Установка пробной сваи будущего спортивного объекта, как главная награда за успехи рапиристов и шпажистов на мировой арене. Только на играх в Токио Аделина Загидуллина, Тимур Сафин и Никита Нагаев завоевали три медали, одна из которых – высшего достоинства.

Это для нас очень значимое событие, которого все мы долго ждали. Надеюсь, в 2024 году центр будет достроен и распахнет свои двери для всех фехтовальщиков Республики Башкортостан.

Тимур Сафин, победитель и призер Олимпийских игр

В церемонии запуска строительства приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, олимпийские чемпионы по фехтованию Софья Великая, София Позднякова и Тимур Сафин. Они вложили рапиру в символический камень, установленный в честь начала возведения объекта.

Будущий центр фехтования – это наша благодарность фехтовальщикам из Башкортостана, которые завоевали для республики огромное количество медалей. Посоветовавшись со спортсменами и тренерами, мы решили присвоить Центру фехтования имя великого тренера Рамиля Исмагиловича Аюпова.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А это другая часть города. Гости посетили строящийся Центр борьбы, который будет многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды – от классической греко-римской и национального курэша до грэпплинга и панкратиона. Для этого установят в специальных соревновательных и тренировочных залах порядка 15 ковров. Поместятся представители и других дисциплин.

Наша мечта, наших тренеров, жителей, реализуется здесь, мы идем в плане. Весной 2024 года мы его откроем. Это долгий путь был – и  проект, и финансирование. Минспорт России поддержал нас. Творческий проект, вы сами видите.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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Это масштаб, цели и задачи, начиная от глобальных прожектов до реализации на земле. Сегодня мы проехали по Башкирии, посмотрели, как они реализуются. Не надо много говорить, надо просто посмотреть. Я убежден, что главное – дать возможность ребенку, родителю, любому жителю нашей славной Башкирии пройти через эту школу спорта, физической культуры.

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

Это не просто спортивный комплекс, потому что в его состав войдут  универсальный концертный зал с амфитеатром на три с половиной тысячи мест, а также музей борьбы. Добавьте к этому гостиницу, фитнес, спа и бассейн.

Масштабы вашей республики впечатляют. За работой и квалификацией специалистов, которые развивают физкультуру и спорт, даже с завистью наблюдаю. Всегда с большим желанием приезжаю к вам в гости. Посетила ваши грандиозные спортивные объекты, которые строятся и будут служить богатым ресурсом не только для золотых медалей в профессиональном спорте, но и для оздоровления всех людей, популяризации ЗОЖ. Это, безусловно, качественный и нужный вклад.

Виктория Коблова, серебряный призер Олимпийских игр
Фото №1 - В Уфе установили первую сваю в основание Центра фехтования

В 2022 году в столице Башкортостана уже открылся Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной и Центр адаптивных видов спорта. Началось строительство спортивного объекта для представителей гребного слалома.

В 2022 году в столице Башкортостана уже открылся Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной. Началось строительство спортивного объекта для представителей гребного слалома. Появилось сразу 7 площадок ГТО в разных районах, физкультурно-оздоровительные комплексы, «умные спортивные площадки».

Вполне логично, что Башкортостан занимает второе место в стране по числу спортивных объектов, уступая только Москве. Об этом говорили уже на Совете по развитию физической культуры и спорта, в который входят башкирские спортсмены, руководители федераций, тренеры. И это позволяет совместно принимать грамотные решения, активно развивать физическую культуру и спорт. И традиционное мероприятие в этом году обрело иные масштабы. Заседание объединило не только башкирских спортсменов, тренеров, функционеров. Присоединились прославленные и известные спортсмены, олимпийские чемпионы, представители разных стран, в том числе Казахстана, Армении, руководители спортивных ведомств разного уровня России – порядка 200 гостей.  

Под стать мероприятию и модератор. Вначале известный российский комментатор Дмитрий Губерниев получил памятный подарок. Радий Хабиров вручил ему башкирскую национальную шапку.

Заседание совета стало площадкой для обмена опытом. Гостей впечатлила республиканская программа «Сельский тренер», которая показала свою эффективность.

Благодаря этому проекту 104 специалиста получили по 600 тысяч рублей. А со следующего года сумма гранта увеличится до 1 млн рублей. Кроме того, чемпионы и призёры Олимпийских и Паралимпийских игр будут получать от республики ежемесячные пожизненные стипендии.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У нас тоже страна большая, и есть проблема сельского спорта. Мы поддерживаем все инициативы, которые глава Республики Башкортостан Радий Фаритович очень хорошо обозначил. В целом видно, что Башкортостан становится центром международных спортивных мероприятий, хорошие спортивные объекты.

Елсияр Канагатов, руководитель дирекции спорта национального Олимпийского комитета Республики Казахстан

Республике доверяют новые соревнования: на совете обсудили возможность проведения в регионе турниров по фигурному катанию. В центре спортивной гимнастики имени Светланы Хоркиной состоится первенство России.

Если есть дом, значит, там заведется семья и будет много детей. Дети – это спортсмены. Когда построили центр гимнастики, там появились и гимнасты и акробаты.

Светлана Хоркина, вице-президент Федерации спортивной гимнастики России

Разумеется, активно составлен календарь соревнований среди борцов. В феврале 2023 пройдет первенство страны по греко-римской борьбе. В августе столица Башкортостана примет первенство по борьбе на поясах.

Это грандиозное решение и реализация этих решений. Это перспектива формирования центров притяжения мирового спорта на территорию Башкортостана.

Михаил Мамиашвили, президент Федерации спортивной борьбы России

На всех уровнях ведется мощная системная работа, поступательно строится инфраструктура. Большое внимание уделяется тренерам, спортсменам, достигшим высоких результатов. Я уверен, что эта деятельность будет развиваться, и мы еще увидим новые вершины и пьедесталы башкирского спорта. 

Георгий Брюсов, директор центра спортивной подготовки сборных команд России

На совете также обсуждали вопросы развития спорта и науки,  государственно-частного партнерства, олимпийского и паралимпийского движения. Глава Башкортостана также выразил благодарность Министерству спорта России за поддержку в проведении спортивных соревнований и форумов различного уровня. Главная задача – привести к физкультуре и спорту как можно большее количество жителей региона. Глава подчеркнул, поддержка будет оказана и для организаторов массовых спортивных мероприятий. С этого года планируется ежегодно выделять 50 млн рублей на грантовый конкурс для некоммерческих организаций, которые займутся организацией таких проектов. 

Думаю, что спорт в Башкирии ждет еще лучшее будущее. Потому что когда народ любит спорт и ради своего подрастающего поколения готовы пойти на все, в этом случае будет огромный успех.

Дереник Габриелян, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Армения

Завершением заседания стала церемония награждения спортсменов, тренеров, представителей федераций. Итоги года подведены, однако Глава Башкортостана Радий Хабиров пообещал встретиться в рабочей обстановке снова, чтобы детально обсудить наболевшие спортивные вопросы.

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