В Уфе установили первую сваю в основание Центра фехтования

В башкирской столице установили пробную сваю центра фехтования. На торжественную церемонию приехали почетные гости, в том числе олимпийские чемпионки Софья Великая и София Позднякова. Делегация также побывала на площадке, где возводится Центр борьбы. Затем прошел совет по развитию физкультуры и спорта. Во всех мероприятиях принял участие Глава Башкортостана.
Этого события башкирские фехтовальщики ждали больше десяти лет. Установка пробной сваи будущего спортивного объекта, как главная награда за успехи рапиристов и шпажистов на мировой арене. Только на играх в Токио Аделина Загидуллина, Тимур Сафин и Никита Нагаев завоевали три медали, одна из которых – высшего достоинства.
В церемонии запуска строительства приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров, олимпийские чемпионы по фехтованию Софья Великая, София Позднякова и Тимур Сафин. Они вложили рапиру в символический камень, установленный в честь начала возведения объекта.
А это другая часть города. Гости посетили строящийся Центр борьбы, который будет многофункциональным. Здесь планируется культивировать разные виды – от классической греко-римской и национального курэша до грэпплинга и панкратиона. Для этого установят в специальных соревновательных и тренировочных залах порядка 15 ковров. Поместятся представители и других дисциплин.
Это не просто спортивный комплекс, потому что в его состав войдут универсальный концертный зал с амфитеатром на три с половиной тысячи мест, а также музей борьбы. Добавьте к этому гостиницу, фитнес, спа и бассейн.
В 2022 году в столице Башкортостана уже открылся Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной и Центр адаптивных видов спорта. Началось строительство спортивного объекта для представителей гребного слалома.
В 2022 году в столице Башкортостана уже открылся Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной. Началось строительство спортивного объекта для представителей гребного слалома. Появилось сразу 7 площадок ГТО в разных районах, физкультурно-оздоровительные комплексы, «умные спортивные площадки».
Вполне логично, что Башкортостан занимает второе место в стране по числу спортивных объектов, уступая только Москве. Об этом говорили уже на Совете по развитию физической культуры и спорта, в который входят башкирские спортсмены, руководители федераций, тренеры. И это позволяет совместно принимать грамотные решения, активно развивать физическую культуру и спорт. И традиционное мероприятие в этом году обрело иные масштабы. Заседание объединило не только башкирских спортсменов, тренеров, функционеров. Присоединились прославленные и известные спортсмены, олимпийские чемпионы, представители разных стран, в том числе Казахстана, Армении, руководители спортивных ведомств разного уровня России – порядка 200 гостей.
Под стать мероприятию и модератор. Вначале известный российский комментатор Дмитрий Губерниев получил памятный подарок. Радий Хабиров вручил ему башкирскую национальную шапку.
Заседание совета стало площадкой для обмена опытом. Гостей впечатлила республиканская программа «Сельский тренер», которая показала свою эффективность.
Республике доверяют новые соревнования: на совете обсудили возможность проведения в регионе турниров по фигурному катанию. В центре спортивной гимнастики имени Светланы Хоркиной состоится первенство России.
Разумеется, активно составлен календарь соревнований среди борцов. В феврале 2023 пройдет первенство страны по греко-римской борьбе. В августе столица Башкортостана примет первенство по борьбе на поясах.
На совете также обсуждали вопросы развития спорта и науки, государственно-частного партнерства, олимпийского и паралимпийского движения. Глава Башкортостана также выразил благодарность Министерству спорта России за поддержку в проведении спортивных соревнований и форумов различного уровня. Главная задача – привести к физкультуре и спорту как можно большее количество жителей региона. Глава подчеркнул, поддержка будет оказана и для организаторов массовых спортивных мероприятий. С этого года планируется ежегодно выделять 50 млн рублей на грантовый конкурс для некоммерческих организаций, которые займутся организацией таких проектов.
Завершением заседания стала церемония награждения спортсменов, тренеров, представителей федераций. Итоги года подведены, однако Глава Башкортостана Радий Хабиров пообещал встретиться в рабочей обстановке снова, чтобы детально обсудить наболевшие спортивные вопросы.