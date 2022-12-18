В Уфе подписали концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса

В числе главных приоритетов – поддержка системы образования. Сквозной нитью эта тема звучала и на Международной неделе бизнеса. В рамках форума подписаны концессионные соглашения о строительстве школ на 12 млрд рублей. Но самая большая сумма предусматривает возведение студенческого кампуса. Правительство Башкортостана заключило соглашение с инвестором. По сути, дан обратный отсчет для реализации самого масштабного проекта в сфере высшего образования. Какие этапы подразумевает соглашение и что сказал об Уфе Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию?

Подпись под документом, словно финальный штрих. Дальше – проектирование и строительство кампуса, а вот самый важный вопрос – финансы – решен на 100%. Взаимодействие бизнеса и власти поможет реализовать в республике один из самых крупных образовательных проектов. Не только в рамках региона, но и масштабах всей страны.

В ближайшее десятилетие в России должны быть созданы 25 новых университетских кампусов мирового уровня с самыми современными условиями для учёбы и научной деятельности. Будет построено свыше миллиона квадратных метров зданий и лабораторий, где будут учиться и заниматься творчеством более 25 тысяч студентов и молодых учёных. Эти кампусы должны стать точками притяжения талантливых ребят со всей страны, а также центрами развития науки и экономики регионов расположения этих учебных заведений. Первые восемь проектов уже стартовали в Москве, Нижнем Новгороде, Уфе, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Томске. И нужно, конечно, ускорить эту работу. Владимир Путин, президент Российской Федерации

Тем самым ускорителем стало концессионное соглашение между правительством Башкортостана и группой «Эталон», входящей в АФК «Система». Инвестор софинансирует возведение уфимского кампуса и получит право использовать его помещения в последующие 25 лет.

Сама идея строительства кампусов, которую определило правительство Российской Федерации, предполагает обязательное участие внебюджетных средств. Основной, так называемый капитальный грант на уфимский кампус – почти 12 млрд рублей – из федерального бюджета уже есть. Нам необходимо было найти собственные средства. Эта сумма небольшая – 3,6 млрд рублей на четыре года. Важно также было определить партнёра, который вложит внебюджетные средства в рамках концессионного соглашения. Поэтому мы подписали соглашение с «Эталоном». В принципе, этот документ является последним юридическим действием, чтобы приступать непосредственно к строительству. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Локомотивом образовательного успеха республики по праву можно назвать Евразийский НОЦ, в рамках которого и будет построен кампус. Все это наряду с созданием нового вуза не так давно позволило региону занять четвертое место в рейтинге научно-технологического развития субъектов страны.

В данном случае регионы, которые вошли в рейтинг, это регионы, где хорошо развита наука, прилагается много усилий для ее развития, и от науки есть результат. Регионы-лидеры – лидеры с точки зрения системы экономического развития. Пётр Кучеренко, статс-секретарь, заместитель министра науки и высшего образования России