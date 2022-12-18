В Уфе подписали концессионное соглашение о строительстве межвузовского кампуса

В числе главных приоритетов – поддержка системы образования. Сквозной нитью эта тема звучала и на Международной неделе бизнеса. В рамках форума подписаны концессионные соглашения о строительстве школ на 12 млрд рублей. Но самая большая сумма предусматривает возведение студенческого кампуса. Правительство Башкортостана заключило соглашение с инвестором. По сути, дан обратный отсчет для реализации самого масштабного проекта в сфере высшего образования. Какие этапы подразумевает соглашение и что сказал об Уфе Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию?
Подпись под документом, словно финальный штрих. Дальше – проектирование и строительство кампуса, а вот самый важный вопрос – финансы – решен на 100%. Взаимодействие бизнеса и власти поможет реализовать в республике один из самых крупных образовательных проектов. Не только в рамках региона, но и масштабах всей страны.
Тем самым ускорителем стало концессионное соглашение между правительством Башкортостана и группой «Эталон», входящей в АФК «Система». Инвестор софинансирует возведение уфимского кампуса и получит право использовать его помещения в последующие 25 лет.
Локомотивом образовательного успеха республики по праву можно назвать Евразийский НОЦ, в рамках которого и будет построен кампус. Все это наряду с созданием нового вуза не так давно позволило региону занять четвертое место в рейтинге научно-технологического развития субъектов страны.
В состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,5 тысячи мест. Будут организованы аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, а также помещения для торговли и общепита. Первую очередь – IQ-парк – намерены сдать к концу следующего года. А в 2024-м начнется строительство основного блока. Весь комплекс зданий намерены возвести к 2026 году. И тогда Башкортостан еще ярче засияет на карте мировой науки.