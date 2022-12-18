В Башкирии школы начали массово уходить на карантин из-за гриппа

В республике началась эпидемия острых респираторных заболеваний. Недельный прирост – больше 30 тысяч случаев. Повышение температуры, одышка и головная боль – только часть симптомов. Распространяется среди населения также штамм H1N1 – свиной грипп. Медики рекомендуют придерживаться элементарных правил профилактики и в общественных местах использовать маски. Чем опасен вирус в ныншених условиях?
Хороший аппетит говорит о том, что пациенты пошли на поправку. Лучше пенсионерам стало только под наблюдением врачей. Симптомы, которые неожиданно начались дома после дальней поездки, напугали пожилых. Скорую они вызвали незамедлительно.
Язиля Колышева ранее дважды переболела короновирусом. Но вот диагностированный сейчас свиной грипп лично для нее оказался куда тяжелее.
Грипп штамма H1N1, или как его еще называют свиной, коварен коротким инкубационным периодом – один-два дня. Температура высокая, до 40 градусов с первых дней заражения. А вот кашель и насморк при этом могут отсутствовать.
Пневмония, менингит, энцефалит, обострение хронических заболеваний – неполный список последствий свиного гриппа, если запустить вирус. Впрочем, лечению уже знакомый медикам штамм поддается хорошо. Чтобы у жителей не возникало проблем с записью на прием к врачу, в Минздраве увеличили время работы поликлиник и контакт-центра.
В Уфе из-за распространения ОРВИ карантин объявили в 14 школах. Еженедельно среди населения регистрируется более 30 тысяч случаев заболевания. Вакцинироваться уже поздно, процедуру иммунизации проходить необходимо до эпидсезона. А вот мыть руки и лицо после улицы, носить маску в общественнх местах и ограничить по возможности контакты – меры профилактики, доступные каждому.