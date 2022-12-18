В Башкирии школы начали массово уходить на карантин из-за гриппа

В республике началась эпидемия острых респираторных заболеваний. Недельный прирост – больше 30 тысяч случаев. Повышение температуры, одышка и головная боль – только часть симптомов. Распространяется среди населения также штамм H1N1 – свиной грипп. Медики рекомендуют придерживаться элементарных правил профилактики и в общественных местах использовать маски. Чем опасен вирус в ныншених условиях?

Хороший аппетит говорит о том, что пациенты пошли на поправку. Лучше пенсионерам стало только под наблюдением врачей. Симптомы, которые неожиданно начались дома после дальней поездки, напугали пожилых. Скорую они вызвали незамедлительно.

Резкая одышка, кашель, я сознание потеряла. В тяжелейшем состоянии привезли сюда в больницу. У деда кровь шла из носа. Язиля Колышева

Язиля Колышева ранее дважды переболела короновирусом. Но вот диагностированный сейчас свиной грипп лично для нее оказался куда тяжелее.

Порой у пациентов с гриппом имеются осложнения в виде дыхательной недостаточности, некоторым приходилось применять курс кислородной терапии через лицевую маску короткими курсами. Рамиль Каранаев, врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы

Грипп штамма H1N1, или как его еще называют свиной, коварен коротким инкубационным периодом – один-два дня. Температура высокая, до 40 градусов с первых дней заражения. А вот кашель и насморк при этом могут отсутствовать.

H1N1 – вариант, который распространялся в 2009-2010 годах. Мы с ним знакомы. Но ситуация осложняется большой скоростью распространения и осложнениями. Венера Саттарова, начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территорий Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

Пневмония, менингит, энцефалит, обострение хронических заболеваний – неполный список последствий свиного гриппа, если запустить вирус. Впрочем, лечению уже знакомый медикам штамм поддается хорошо. Чтобы у жителей не возникало проблем с записью на прием к врачу, в Минздраве увеличили время работы поликлиник и контакт-центра.

Наши поликлиники работают и в субботу, и в воскресенье. Вызов врача на дом можно оформить и в воскресный день. И получить медицинскую помощь. Кроме этого, операторы контакт-центра также работают и в субботу, и в воскресенье. Поэтому записаться к врачу можно в том числе и в выходные дни. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан