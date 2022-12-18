Башкортостан, ДНР и ЛНР будут сотрудничать в сфере развития физической культуры и спорта

Башкортостан, ДНР и ЛНР заключили соглашение по взаимодействию в области развития физкультуры и спорта. Документ был подписан на заседании профильного совета при Главе Башкортостана.

Участники мероприятия отметили, что Башкортостан – один из самых спортивных регионов в России, многие показатели превосходят средние по стране. А в Уфе уже открыты или строятся крупные спортивные объекты. После церемонии Радий Хабиров вручил сертификаты на борцовские ковры министру молодежи, спорта и туризма ДНР Александру Громакову и начальнику управления Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Олегу Шеренешеву.

Мы только в начале большого пути в составе Российской Федерации. У нас есть перспективные планы по участию во всероссийских соревнованиях. И, естественно, нам нужна методическая помощь, может быть, возможность участия в спортивных сборах. Взаимные приглашения на открытые соревнования республик. Я думаю, что такой обмен опытом будет очень полезным для нас. Потому что Башкортостан на передовых позициях. И мы хотим тоже в ближайшие годы занять определенные позиции в Российской Федерации.  

Олег Шеренешев, начальник управления Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики

Башкортостан и Донбасс связаны исторически, поэтому наша республика стала локомотивом процесса, который интегрирует новые регионы в Россию. С началом специальной военной операции Башкирия первой протянула руку помощи ЛНР и ДНР. Отправлено несколько тысяч тонн гуманитарного груза, оказывается помощь в восстановлении объектов. В рамках партнёрства развиваются торгово-экономические связи, ведётся совместная работа в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты и инвестпроектов. Радий Хабиров сам неоднократно приезжал в Луганскую и Донецкую народные республики. В городе Петровское башкирские строители провели капитальный ремонт школы, носящей имя Героя России Минигали Шаймуратова. А в  марте текущего года Глава республики первым из российских губернаторов подписал коммюнике о сотрудничестве с Донецкой народной республикой. Предприятия налаживают сотрудничество в отраслях производства химической, машиностроительной и металлургической продукции.

Были подписаны коммюнике соответствующие, были установлены побратимства между Уфой и Донецком. И здесь, конечно, нельзя сказать, что Донецк во многом сейчас помогает в экономическом плане, потому что ситуация сейчас немного иная. И здесь сотрудничество больше идёт в направлении Донецка, ДНР и ЛНР. Башкортостан нас действительно поддерживает. Можно говорить о выстраивании торговых отношений, более того Уфа планирует выстроить коммерческие отношения таким образом, чтобы на полках магазинов была и продукция ДНР, что для нас немаловажно. Нам есть что производить. И как только ситуация с обстрелами более менее нормализуется, это можно будет увидеть уже в достаточно широких объёмах. Что касается взаимодействия в области промышленности, есть определенные договоренности. Очень много точек соприкосновения. Я уверен, что тут мы будем сотрудничать на взаимовыгодных условиях.  

Денис Пушилин, врио главы Донецкой народной республики
Финал Уфимской волны
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