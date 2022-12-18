Башкортостан, ДНР и ЛНР будут сотрудничать в сфере развития физической культуры и спорта

Были подписаны коммюнике соответствующие, были установлены побратимства между Уфой и Донецком. И здесь, конечно, нельзя сказать, что Донецк во многом сейчас помогает в экономическом плане, потому что ситуация сейчас немного иная. И здесь сотрудничество больше идёт в направлении Донецка, ДНР и ЛНР. Башкортостан нас действительно поддерживает. Можно говорить о выстраивании торговых отношений, более того Уфа планирует выстроить коммерческие отношения таким образом, чтобы на полках магазинов была и продукция ДНР, что для нас немаловажно. Нам есть что производить. И как только ситуация с обстрелами более менее нормализуется, это можно будет увидеть уже в достаточно широких объёмах. Что касается взаимодействия в области промышленности, есть определенные договоренности. Очень много точек соприкосновения. Я уверен, что тут мы будем сотрудничать на взаимовыгодных условиях.

Денис Пушилин, врио главы Донецкой народной республики