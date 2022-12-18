Башкортостан, ДНР и ЛНР будут сотрудничать в сфере развития физической культуры и спорта

Башкортостан, ДНР и ЛНР заключили соглашение по взаимодействию в области развития физкультуры и спорта. Документ был подписан на заседании профильного совета при Главе Башкортостана.
Участники мероприятия отметили, что Башкортостан – один из самых спортивных регионов в России, многие показатели превосходят средние по стране. А в Уфе уже открыты или строятся крупные спортивные объекты. После церемонии Радий Хабиров вручил сертификаты на борцовские ковры министру молодежи, спорта и туризма ДНР Александру Громакову и начальнику управления Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Олегу Шеренешеву.
Башкортостан и Донбасс связаны исторически, поэтому наша республика стала локомотивом процесса, который интегрирует новые регионы в Россию. С началом специальной военной операции Башкирия первой протянула руку помощи ЛНР и ДНР. Отправлено несколько тысяч тонн гуманитарного груза, оказывается помощь в восстановлении объектов. В рамках партнёрства развиваются торгово-экономические связи, ведётся совместная работа в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты и инвестпроектов. Радий Хабиров сам неоднократно приезжал в Луганскую и Донецкую народные республики. В городе Петровское башкирские строители провели капитальный ремонт школы, носящей имя Героя России Минигали Шаймуратова. А в марте текущего года Глава республики первым из российских губернаторов подписал коммюнике о сотрудничестве с Донецкой народной республикой. Предприятия налаживают сотрудничество в отраслях производства химической, машиностроительной и металлургической продукции.