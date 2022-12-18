Международная неделя бизнеса – 2022 в Уфе: итоги для Башкирии

Неделя бизнеса в Уфе объединила в этом году порядка 3 тысяч участников и почти 500 спикеров из 24 стран мира. В общей сложности было подписано свыше 50 соглашений на общую сумму почти 100 млрд рублей.

Не зря говорят, что бизнес – это творчество ума. В юбилейный 15-й форум в уфимском Конгресс-холле «Торатау» собрались сотни творческих людей, которые делают бизнес во всех сферах нашей жизни. Но вот акценты нынешнего года несколько поменялись. Особое внимание первого дня Недели бизнеса организаторы посвятили технологическому развитию и инновациям.

Бизнес подстраивается под новые реалии. Именно поэтому дроны и беспилотники – ключевая экспозиция форума.

Тему высоких технологий представители власти, бизнес-сообществ и эксперты обсудили на тематических секциях. Говорили о цифровой трансформации и той поддержке, которую могут получить прорывные компании.

Экономическая и социальная стабильность Башкортостана тесно связана с эффективной работой предприятий нефтегазовой и химической отраслей. Радий Хабиров в ходе одной из секций отметил работу ключевых компаний.

Девизом этого форума вполне может стать фраза «Бизнес против санкций». Вне зависимости от политической обстановки и заявлений предприниматели стараются смотреть на мир без границ. И Башкортостан – хорошее место, чтобы заявить об этом.

Одну из стран-соорганизаторов прошлого года – Казахстан – представили предприниматели, которые приехали с конкретной целью – развивать на родине сельское хозяйство. И в этом вопросе у Башкортостана есть, что позаимствовать и чему поучиться, говорят бизнесмены.

Промышленный диалог приехали выстраивать турецкие предприниматели. Кстати, бизнес в этой стране развивают много выходцев из России.

В нынешнем году башкирская делегация неоднократно посещала с деловым визитом Узбекистан. И вот теперь коллеги из Среднеазиатской страны приехали в Уфу с ответным визитом.

На форуме зарубежные участники представили свои экспозиции. Цель – не просто показать себя, но и найти новых бизнес компаньонов, в том числе в лице предпринимателей Башкортостана.

Ни у кого не возникает вопроса, почему этот диалог происходит в Уфе. Ответ очевиден. Башкортостану в этом году удалось на 18% увеличить доходы. Санкционные манипуляции как раз и спровоцировали рост экономики. Многие предприятия начали работать сверхурочно, поставляя импортозамещающую продукцию на рынок страны.

Участие в диалоге многие эксперты и представители, в том числе западных стран приняли дистанционно. В режиме видеосвязи выступила и официальный представитель МИД Мария Захарова. На форуме было много награждений: чествовали лучших экспортеров и предпринимателей, в том числе молодых. Что еще раз доказывает: беспрецедентное количество введенных санкций трансформировались в новые и уникальные возможности. Российская экономика сумела к ним адаптироваться.

На просторах форума обсудили и женский бизнес. Казалось бы, какое разделение? Участницы все же видят разницу в подходах ведения дел.

Впрочем, самое главное – достигнутые здесь договоренности. Много инвестиций – в агросектор. Одно из крупнейших подписаний состоялось между агрохолдингом имени Калинина и банком ВТБ. Они заключили кредитный договор на 3 млрд рублей. Инвестпроект компания реализует в Стерлитамакском районе. Он позволит хозяйству дополнительно производить порядка 115 тонн молока в сутки и выращивать на продажу около 500 голов племенных нетелей.

Инвестиции в регион намерен вложить крупнейший маркетплейс. Компания Ozon планирует до 2027 года построить в Благовещенском районе логистический комплекс для отгрузки и хранения товаров. Кроме того, будут построены еще два оптово-распределительных центра стоимостью 5 млрд.

Неделя бизнеса объединила в этом году порядка 3 тысяч участников и почти 500 спикеров из 24 стран мира. В общей сложности было подписано свыше полусотни соглашений на общую сумму почти 100 млрд рублей.

То, что потеряли в Европе, нашли в Азии. В этом году внешнеторговый оборот республики увеличился на 30% за счет взаимодействия со странами ШОС. Зарубежные участники форума выразили готовность сотрудничать с Россией и Башкортостаном.