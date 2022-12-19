В Башкирии мужчина убил гражданскую жену и позвал соседа-полицейского посмотреть

В Белебее мужчина зарезал свою гражданскую супругу и позвал соседа, который работает в полиции, чтобы посмотреть на труп. Жуткая история произошла летом 2020 года.
В тот день пара распивала спиртные напитки, в и ходе застолья между ними произошел конфликт. Мужчину схватил нож и ударил гражданскую жену в правый бок. Женщина скончалась от внутреннего кровотечения.
Убийца решил не скрываться от правосудия и пошел за соседом, которой на тот момент работал старшим оперуполномоченным. Мужчина ничего не стал объяснять сотруднику полиции, а просто позвал его посмотреть на кое что в его квартире. Оперуполномоченный сразу же вызвал на место своих коллег и сделал несколько фотографий места преступления.
Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы.