В Башкирии мужчина убил гражданскую жену и позвал соседа-полицейского посмотреть

Убийца решил не скрываться от правосудия и пошел за соседом, которой на тот момент работал старшим оперуполномоченным. Мужчина ничего не стал объяснять сотруднику полиции, а просто позвал его посмотреть на кое что в его квартире. Оперуполномоченный сразу же вызвал на место своих коллег и сделал несколько фотографий места преступления.