В Башкирии осудили молодую мать, которая задавила во сне младенца

В Учалинском районе суд вынес приговор матери двоих детей, которая задавила младенца во сне. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В тот день женщина выпила шампанское и легла спать вместе с младенцем в состоянии алкогольного опьянения. Ночью она случайно задавила малыша - ребенок скончался от удушения.

По месту жительства женщина характеризуется положительно и на учете у нарколога не состоит. Однако известно, что она состоит на учете у психиатра.