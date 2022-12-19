Как будут отдыхать жители Башкирии на новогодние праздники

В мэрии Уфы рассказали, как будут отдыхать жители Башкирии в 2023 год. Пресс-службе столичной администрации опубликовала производственный календарь.
В новогодние праздники жители Башкортостана будут отдыхать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно. 31 декабря - это первый день длинных выходных, а 8 января – последний. Граждане, работающие по схеме 5/2, выйдут на работу 9 января 2023 года.
По данным городской администрации, выходные, которые выпадут на воскресенье, перенесут на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале 2023 года жители республики отдохнут четыре дня подряд – с 23 по 26 февраля включительно. В мае также благодаря переносу выходных с января, будет четыре нерабочих дня подряд – с 6 по 9 мая включительно.