В Башкирии вахтовик до смерти забил жену и заявил, что она ударилась об диван

Семья находилась на учете в отделе опеки, а сам отец семейства характеризовался отрицательно. Односельчане и сотрудники полиции неоднократно видели его в состоянии опьянения, он считался буйным. В роковой день он повздорил с женой и нанес ей, уже лежачей на полу, не менее четырех ударов кулаком по голове. Как выяснили в дальнейшем судебно-медицинские эксперты, из-за ударов произошло кровоизлияние, от которого женщина скончалась.