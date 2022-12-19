В Башкирии вахтовик до смерти забил жену и заявил, что она ударилась об диван

В Куюргазинском районе Башкирии вахтовик забил до смерти свою супругу. Жуткая история произошла в мае 2022 года.
Мужчина вернулся с вахты в начале мая и стал подрабатывать в селе, вспахивая трактором участки соседей. Когда пошли дожди, он стал злоупотреблять спиртным вместе с женой.
Семья находилась на учете в отделе опеки, а сам отец семейства характеризовался отрицательно. Односельчане и сотрудники полиции неоднократно видели его в состоянии опьянения, он считался буйным. В роковой день он повздорил с женой и нанес ей, уже лежачей на полу, не менее четырех ударов кулаком по голове. Как выяснили в дальнейшем судебно-медицинские эксперты, из-за ударов произошло кровоизлияние, от которого женщина скончалась.
Обвиняемый утверждал, что сотрудники полиции заставили его подписать признательные показания, а также угрожали сломать ему ноги и отправить за решетку старшего сына. Данная версия в суде не подтвердилась.
К слову, мать погибшей женщины и ее сын от первого брака утверждали, как и сам обвиняемый, что она упала сама и ударилась головой об угол дивана. От чего и скончалась. Данную версию опровергли эксперты.
В результате мужчина был приговорен к 8 годам тюрьмы. Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.