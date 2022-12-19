Жителей Башкирии попросили сообщать о скоплении снега на крышах

Жителей Башкирии просят сообщать о скоплении снега и льда на крышах зданий. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ.
Риски сходов снега и наледи с крыш, кондиционеров, оконных отливов повышаются из-за потепления. Жителей Башкирии попросили не игнорировать предупреждающие таблички «Осторожно, сход снега!» и ограждения опасных участков. Проходя мимо зданий, следует всегда обращать внимание на край кровли. Если они не очищены, то менять маршрут следования — в обход таких строений. Также не стоит оставлять вблизи таких зданий свои автомобили.
Следует помнить, что, если очистка кровли многоквартирных домов от снега — это обязанность обслуживающих организаций, то об очистке оконных отливов, кондиционеров, балконных козырьков, а также крыш частных домов необходимо беспокоиться уже собственникам жилья.