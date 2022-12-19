Жителей Башкирии попросили сообщать о скоплении снега на крышах

Не будьте равнодушными. Если вы видите, как в опасной зоне играют дети, — не проходите мимо. Постарайтесь объяснить ребятам, чтобы они выбрали иное место для игр. Не надейтесь, что кто-то другой подойдёт и сделает замечание. То же самое касается и скопления снежных осадков на краях кровли: о подобных случаях сообщайте в управляющую компанию или по номеру 112.

пресс-служба министерства ЖКХ РБ