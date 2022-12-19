Житель Уфы сбил женщину с 8-летним ребёнком

18 декабря в Уфе зафиксирована очередная авария, в которой пострадал ребёнок. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

27-летний парень на «Хёндай Солярис» двигался по улице Подводника Родионова. Совершая поворот на улицу Кирова, водитель допустил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали 46-летняя женщина и 8-летний ребёнок. Они обратились за медицинской помощью, а после были отпущены домой. Обстоятельства аварии уточняются.