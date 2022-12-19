В Уфе городские службы очищают ливневки

Городские службы Уфы занимаются устранением локальных участков подтопления. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на представителей администрации столицы.

Фото №1 - В Уфе городские службы очищают ливневки

Из-за резкого потепления некоторые улицы Уфы подтопило тающим снегом. Коммунальные службы в усиленном режиме очищают решётки ливневых колодцев.

По состоянию на 11:40 19 декабря производится освобождение и очистка дождеприемников от снега и льда на участках улично-дорожной сети, подверженных скоплению воды: проспекте Салавата Юлаева, улицах 50 лет СССР, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Бакалинской, Менделеева.

Задействованы мобильные бригады МБУ «СУРСИС». Заявки об аварийной ситуации, связанной со скоплением дождевых и талых вод на улично-дорожной сети города, а также связанных с недостатками на сооружениях городской системы ливневой канализации, принимаются по телефону: 8 (347) 268-22-06 (круглосуточно).

представитель администрации г. Уфы 
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