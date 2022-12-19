В Уфе городские службы очищают ливневки

Городские службы Уфы занимаются устранением локальных участков подтопления. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на представителей администрации столицы.
Из-за резкого потепления некоторые улицы Уфы подтопило тающим снегом. Коммунальные службы в усиленном режиме очищают решётки ливневых колодцев.
По состоянию на 11:40 19 декабря производится освобождение и очистка дождеприемников от снега и льда на участках улично-дорожной сети, подверженных скоплению воды: проспекте Салавата Юлаева, улицах 50 лет СССР, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Бакалинской, Менделеева.