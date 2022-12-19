В Уфе городские службы очищают ливневки

Задействованы мобильные бригады МБУ «СУРСИС». Заявки об аварийной ситуации, связанной со скоплением дождевых и талых вод на улично-дорожной сети города, а также связанных с недостатками на сооружениях городской системы ливневой канализации, принимаются по телефону: 8 (347) 268-22-06 (круглосуточно).

представитель администрации г. Уфы