В Башкирии заболеваемость СOVID-19 за неделю выросла на 25%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.
В Башкирии за последние семь дней заболеваемость коронавирусом выросла на 25%. Коронавирус диагностировали 247 пациентам (339 801), выздоровели – 227 (331 732). За всё время пандемии скончались 5948 человек. Госпитализация потребовалась 26 заболевшим.
В России коронавирус диагностировали у 6341 человека (21 722 415), выздоровели – 5564 (21 115 232), скончались – 50 (393 050). Госпитализация потребовалась 573 заболевшим.