В Башкирии заболеваемость СOVID-19 за неделю выросла на 25%

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией продолжает следить за эпидемиологической ситуацией в регионах России.

В Башкирии за последние семь дней заболеваемость коронавирусом выросла на 25%. Коронавирус диагностировали 247 пациентам (339 801), выздоровели – 227 (331 732). За всё время пандемии скончались 5948 человек. Госпитализация потребовалась 26 заболевшим.