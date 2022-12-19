ОЭЗ «Алга», ледовые городки и вакцинация: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Открытая экономическая зона «Алга» второй год подряд признана в России самой динамично развивающейся. На оперативном совещании Радий Хабиров отметил, что в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон наш регион поднялся с 12-го на 8-е место.
Также по результатам оценки эффективности «Алга» по итогам 2021 года была отнесена к категории «достаточно эффективных». По сводному показателю она находится на первом месте среди шести экономических зон, созданных в 2020 году. Сейчас в «Алге» зарегистрировано 12 резидентов. Заявленный ими объем инвестиций составляет 42 млрд. рублей.
В Башкортостане 2023 год объявлен Годом полезных дел для малой Родины. Он станет продолжением проекта «Атайсал», который показал свою эффективность, подчеркнул Радий Хабиров. Также глава республики поручил руководителям крупных предприятий активнее проводить вакцинацию сотрудников от гриппа и ОРВИ. В регионе регистрируется рост заболеваемости. Также глава республики высказал недовольство тем, что отдельные муниципалитеты до сих пор не организовали безопасные ледовые городки для детей.