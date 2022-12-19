Мотогонщики из Башкирии вышли в финал чемпионата России

Башкирский мотогонщики показали стопроцентный результат в полуфинале чемпионата страны. В минувшие выходные все пятеро завоевали путевку в решающую стадию российского турнира.

Несмотря на субботний холод и воскресный ледяной дождь, на стадионе «Строитель» полные трибуны зрителей и преданные болельщики.

Никита Богданов из уфимского центра технических видов спорта имени Кадырова набрал наибольшее количество очков. У молодого спортсмена за плечами солидный соревновательный опыт – на пьедестал юниорского первенства России Никита поднимался пять лет подряд: в 2018 сенсационно завоевал свою первую золотую медаль, в 19-м и 20-м был бронзовым призером .В 2021 году Никита стал чемпионом Европы, а уже в начале этого года чемпионом России. Поэтому полуфинал чемпионата страны для него уже не так сложен, Богданов победил чемпионов прежних лет Даниила Иванова и Игоря Кононова из Тольятти.

Сложностей на самом деле никаких не было. От спортсмена требуется сделать только то, что он умеет. Я считаю, что с этой задачей справился. Никита Богданов, победитель полуфинала чемпионата России по мотогонкам на льду

Опытный гонщик, чемпион мира и Европы в свои 44 года Дмитрий Буланкин ежегодно принимает участие в чемпионате России. В полуфинале стал шестым.

Еще один гонщик из Башкортостана, выступивший в уфимском полуфинале, Никита Тарасов вышел на второй старт после прошлогодней травмы. В итоге занял восьмое место.

Вчера соревнования прошли в очень прекрасной атмосфере, было очень много зрителей для полуфинала. Зрители в Уфе понимающие, они уже много лет посещают наши соревнования. Наши спортсмены тоже выступили хорошо. Николай Красников, председатель правления Центра технических видов спорта им. Г. Кадырова Республики Башкортостан