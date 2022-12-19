Мотогонщики из Башкирии вышли в финал чемпионата России

Башкирский мотогонщики показали стопроцентный результат в полуфинале чемпионата страны. В минувшие выходные все пятеро завоевали путевку в решающую стадию российского турнира.

Несмотря на субботний холод и воскресный ледяной дождь, на стадионе «Строитель» полные трибуны зрителей и преданные болельщики.

Никита Богданов из уфимского центра технических видов спорта имени Кадырова набрал наибольшее количество очков. У молодого спортсмена за плечами солидный соревновательный опыт – на пьедестал юниорского первенства России Никита поднимался пять лет подряд: в 2018 сенсационно завоевал свою первую золотую медаль, в 19-м и 20-м был бронзовым призером .В 2021 году Никита стал чемпионом Европы, а уже в начале этого года чемпионом России. Поэтому полуфинал чемпионата страны для него уже не так сложен, Богданов победил чемпионов прежних лет Даниила Иванова и Игоря Кононова из Тольятти.

Сложностей на самом деле никаких не было. От спортсмена требуется сделать только то, что он умеет. Я считаю, что с этой задачей справился.

Никита Богданов, победитель полуфинала чемпионата России по мотогонкам на льду

Опытный гонщик, чемпион мира и Европы в свои 44 года Дмитрий Буланкин ежегодно принимает участие в чемпионате России. В полуфинале стал шестым.

Еще один гонщик из Башкортостана, выступивший в уфимском полуфинале, Никита Тарасов вышел на второй старт после прошлогодней травмы. В итоге занял восьмое место.

Вчера соревнования прошли в очень прекрасной атмосфере, было очень много зрителей для полуфинала. Зрители в Уфе понимающие, они уже много лет посещают наши соревнования. Наши спортсмены тоже выступили хорошо.

Николай Красников, председатель правления Центра технических видов спорта им. Г. Кадырова Республики Башкортостан

Еще один полуфинал чемпионата России прошел в Шадринске. Уфимцы и там не подвели: в финал прошли и Василий Несытых, и Динар Валеев. Сейчас спортсмены готовятся к предстоящему финалу чемпионата России, который будет состоять из пяти этапов. Первый в конце этого года пройдет в Тольятти, затем в Каменск-Уральском, Уфе, Вятских Полянах и завершится в Красногорске.

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