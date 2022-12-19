Радий Хабиров призвал крупные компании Башкирии продолжать вакцинацию

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ призвал крупные компании республики продолжать вакцинацию от гриппа и ОРВИ. Такое поручение руководитель региона озвучил из-за роста заболеваемости в Башкирии.

Фото №1 - Радий Хабиров призвал крупные компании Башкирии продолжать вакцинацию

– Мы безусловно фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Даже по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то. Крупные предприятия должны продолжать вакцинирование. Прошу на это обратить внимание, – сказал Радий Хабиров.

Также на оперативном совещании Радий Хабиров дал поручение региональному Минздраву следить за доступностью медицины. 

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