Радий Хабиров призвал крупные компании Башкирии продолжать вакцинацию

– Мы безусловно фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Даже по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то. Крупные предприятия должны продолжать вакцинирование. Прошу на это обратить внимание, – сказал Радий Хабиров.