Радий Хабиров призвал крупные компании Башкирии продолжать вакцинацию

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве РБ призвал крупные компании республики продолжать вакцинацию от гриппа и ОРВИ. Такое поручение руководитель региона озвучил из-за роста заболеваемости в Башкирии.
– Мы безусловно фиксируем рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Даже по нашим коллегам, работающим здесь. Надо поберечься как-то. Крупные предприятия должны продолжать вакцинирование. Прошу на это обратить внимание, – сказал Радий Хабиров.
Также на оперативном совещании Радий Хабиров дал поручение региональному Минздраву следить за доступностью медицины.