Роспотребнадзор рекомендует жителям Башкирии носить маски и соблюдать меры профилактики гриппа

Роспотребнадзор Башкирии предупредил жителей о необходимости носить медицинские маски. Обращение ведомства к гражданам связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Сообщается, что массовая вакцинация от гриппа завершена. Прививки сделали 50,3 процента жителей республики, которые находятся в основной группе риска.