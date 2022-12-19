Роспотребнадзор рекомендует жителям Башкирии носить маски и соблюдать меры профилактики гриппа

Роспотребнадзор Башкирии предупредил жителей о необходимости носить медицинские маски. Обращение ведомства к гражданам связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Сообщается, что массовая вакцинация от гриппа завершена. Прививки сделали 50,3 процента жителей республики, которые находятся в основной группе риска.
Роспотребнадзор рекомендует жителям часто мыть руки с мылом, умывать лицо и промывать дыхательные пути, соблюдать социальную дистанцию, носить маски, обрабатывать гаждеты дезинфицирующими средствами.