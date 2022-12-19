В России ученые создали первый чип на холодных атомах

Российские ученые разработали первый в стране чип на холодных атомах. Такие чипы получили свое название за способность долго удерживать атомы, охлажденные до сверхнизких температур.

В новом чипе атомы рубидия охладили до температуры порядка 200 мкК и удерживали их магнитными ловушками. Изобретение состоит из кремниевой пластинки, на которой сформированы микропровода. Атомам энергетически выгодно находиться в областях минимума, поэтому именно в таких ловушках ученые захватывают атомы и затем работают с ними.

Такая разработка будет полезна для измерений с высокой точностью, например, для GPS-навигации. Рубидий, находясь под действием микроволнового излучения может служить источником частоты, без которой испускать навигационный сигнал невозможно. Также авторы предлагают исследовать с помощью разработки гравитационные поля.