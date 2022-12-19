Московские ученые создали мощный прибор для усиления радиоволн

В Москве разработали электронный прибор, который предназначен для усиления радиоволн. Созданием изобретения занимались научные сотрудники московского предприятия «Торий», входящее в состав госкорпорации «Ростех».

По информации создателей, новинку можно использовать в медицинском оборудовании и инспекционно-досмотровых комплексах, а также в различной технике. Ключевые параметры линейных ускорителей зависят от показателей источников СВЧ-энергии. Новые характеристики позволят применять высокотехнологичные разработки в различных устройствах.