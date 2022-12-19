Успехи ОЭЗ «Алга» и помощь малой Родине: итоги оперативного совещания с Радием Хабировым

Улучшили прошлогодний показатель на четыре пункта. Итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России озвучил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства. За счёт чего удалось вырваться вперёд и какие ещё поручения Глава Башкортостана дал своей управленческой команде?
Открытая экономическая зона «Алга» второй год подряд признается в России самой динамично развивающейся. На оперативном совещании в ЦУР Радий Хабиров отметил, что в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон наш регион поднялся с 12-го на 8-е место. Также по результатам оценки эффективности «Алга» по итогам 2021 года была отнесена к категории «достаточно эффективных». И по сводному показателю она находится на первом месте среди 6 экономических зон, созданных в 2020 году. Сейчас в «Алге» зарегистрировано 12 резидентов. Заявленный ими объем инвестиций составляет 42 млрд рублей.
Радий Хабиров вручил государственные награды сотрудникам Центра стандартизации и метрологии в честь 120-летней годовщины со дня основания. Сама организация тоже приготовила подарок республике. Руководитель Росстандарта поддержал идею создания в Башкортостане испытательной лаборатории. Сейчас производителям приходится направлять образцы товаров для испытаний в целях сертификации в другие субъекты России. Это в определенной степени повышает себестоимость продукции и, как следствие, делает ее менее конкурентоспособной.
В следующем году до 188 миллионов рублей планируют увеличить финансирование школьного туризма. Увидеть родной край с новой стороны смогут почти 38 тысяч учеников. Ну а сам 2023 год в Башкортостане объявят Годом полезных дел для малой Родины. Он станет продолжением проекта «Атайсал», который показал свою эффективность, подчеркнул Радий Хабиров. Указ об этом уже подписан.
Глава республики поручил руководителям крупных предприятий активнее проводить вакцинацию сотрудников от гриппа и ОРВИ. В регионе регистрируется рост заболеваемости. Также Радий Хабиров выразил недовольство тем, что отдельные муниципалитеты до сих пор не организовали безопасные ледовые городки для детей.
В завершение еженедельного оперативного совещания Глава Башкортостана Радий Хабиров дал особое поручение коммунальным службам региона – чтобы города и района не оказались в дорожном коллапсе из-за снегопадов и гололёда.