Успехи ОЭЗ «Алга» и помощь малой Родине: итоги оперативного совещания с Радием Хабировым

Улучшили прошлогодний показатель на четыре пункта. Итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России озвучил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства. За счёт чего удалось вырваться вперёд и какие ещё поручения Глава Башкортостана дал своей управленческой команде?

Открытая экономическая зона «Алга» второй год подряд признается в России самой динамично развивающейся. На оперативном совещании в ЦУР Радий Хабиров отметил, что в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон наш регион поднялся с 12-го на 8-е место. Также по результатам оценки эффективности «Алга» по итогам 2021 года была отнесена к категории «достаточно эффективных». И по сводному показателю она находится на первом месте среди 6 экономических зон, созданных в 2020 году. Сейчас в «Алге» зарегистрировано 12 резидентов. Заявленный ими объем инвестиций составляет 42 млрд рублей.

Я считаю, что это на самом деле очень большое событие. С ноля начинали, как говорится, в чистом поле. Её, конечно, ещё развивать и развивать, чтобы мы в будущем достигли наиболее сильных показателей. Но это очень хорошая работа. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Успехи ОЭЗ «Алга» и помощь малой Родине: итоги оперативного совещания с Радием Хабировым

Данный показатель характеризует своевременность и качество обеспечении\ инвесторов соответствующей инфраструктурой. Обеспеченность газом, водой, электрической энергией, автомобильной дорогой, таможенной инфраструктурой. И, конечно, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Среди основных задач на 2023 год – включение не менее пяти резидентов в реестр Министерства экономического развития России, своевременное и качественное обеспечение инфраструктуры, в частности, завершение проектных и строительных работ по объектам на намеченные сроки, которые взаимосвязаны с планами и графиками наших инвесторов.

Илшат Тажитдинов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Радий Хабиров вручил государственные награды сотрудникам Центра стандартизации и метрологии в честь 120-летней годовщины со дня основания. Сама организация тоже приготовила подарок республике. Руководитель Росстандарта поддержал идею создания в Башкортостане испытательной лаборатории. Сейчас производителям приходится направлять образцы товаров для испытаний в целях сертификации в другие субъекты России. Это в определенной степени повышает себестоимость продукции и, как следствие, делает ее менее конкурентоспособной.

В настоящее время испытательная лаборатория по легкой промышленности готова для технического открытия. Надеемся, что ее создание значительно облегчит жизнь предприятиям легкой промышленности.

Сергей Севницкий, директор ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан»
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В следующем году до 188 миллионов рублей планируют увеличить финансирование школьного туризма. Увидеть родной край с новой стороны смогут почти 38 тысяч учеников. Ну а сам 2023 год в Башкортостане объявят Годом полезных дел для малой Родины. Он станет продолжением проекта «Атайсал», который показал свою эффективность, подчеркнул Радий Хабиров. Указ об этом уже подписан.

Маленькую крупицу в развитие своей малой Родины сделать – это уже большое дело. Причём я не расшифровываю понятие «малая Родина». Для наших земляков, которые добились успеха и, может, даже проживают за рубежом, малая Родина для них Башкортостан. И, может, они для Башкортостана приложат какие-то усилия. Поэтому наша задача – как раз консолидировать всех выходцев из Башкортостана для этого.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики поручил руководителям крупных предприятий активнее проводить вакцинацию сотрудников от гриппа и ОРВИ. В регионе регистрируется рост заболеваемости. Также Радий Хабиров выразил недовольство тем, что отдельные муниципалитеты до сих пор не организовали безопасные ледовые городки для детей.

Давайте так: вот кто не сделал к 19 декабря, мне доложите, почему это не сделали. У нас, помню, даже были моменты, что мы договаривались открыть их до 10 декабря, пораньше. Такое ощущение, что каждый год вы всё вправо сдвигаете и сносите. Вот если там не начнут немного шуметь, всё у вас вот так идёт. Давайте тогда после Нового года откроем городки? Немедленно сегодня займитесь этим. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В завершение еженедельного оперативного совещания Глава Башкортостана Радий Хабиров дал особое поручение коммунальным службам региона – чтобы города и района не оказались в дорожном коллапсе из-за снегопадов и гололёда.

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