Успехи ОЭЗ «Алга» и помощь малой Родине: итоги оперативного совещания с Радием Хабировым

Давайте так: вот кто не сделал к 19 декабря, мне доложите, почему это не сделали. У нас, помню, даже были моменты, что мы договаривались открыть их до 10 декабря, пораньше. Такое ощущение, что каждый год вы всё вправо сдвигаете и сносите. Вот если там не начнут немного шуметь, всё у вас вот так идёт. Давайте тогда после Нового года откроем городки? Немедленно сегодня займитесь этим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан