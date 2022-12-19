В Уфе начал работу научно-образовательный центр «Роснефть – УГНТУ»

Разработка искусственного интеллекта и занятия на буровой установке. В Уфе заработал научно-образовательный центр «Роснефть – УГНТУ», открытый в рамках Евразийского НОЦ. За бурением первых скважин руками студентов наблюдал и глава республики.
Буровая установка расположилась в самом центре учебного учреждения. Несмотря на то, что учащиеся проводят ремонт скважин виртуально, комплекс вполне реальный. К тому же оснащен новейшим оборудованием, часть из которого не имеет аналогов.
Заниматься на таком тренажёре-имитаторе капитального ремонта скважин могут одновременно 15 студентов. Для них это шанс досконально изучить свою профессию, а для работодателей – возможность получить готовых к работе специалистов.
Создание такого научно-образовательного центра в УГНТУ стало возможным при поддержке «Роснефти». В церемонии открытия принял участие и руководитель региона. Радий Хабиров отметил, что такое сотрудничество башкирских вузов с крупнейшими предприятиями страны сказывается и на общем научном развитии республики.
Научно-образовательный центр, оснащённый по последнему слову техники, поможет выпустить из стен вуза высококвалифицированных специалистов. Буровики, геологи, механики, инженеры-разработчики, энергетики и автоматчики – все эти специалисты получат не только теоретические знания, но и неоценимый опыт практической работы.
Помимо буровой установки, студенты УГНТУ получили и другую технику. Появилось оборудование для исследования керна, изучения трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Всего же научно-образовательном центре создали 15 образовательных кластеров. Это 14 лабораторий в области разведки и бурения, 12 – в сфере разработки и эксплуатации месторождений, восемь классов цифрового моделирования и ещё две лаборатории техносферной безопасности.
Отпраздновать 75-летний юбилей УГНТУ готовится уже в следующем году. Глава региона уверен, что новый научно-образовательный центр не только внесёт большой вклад в развитие нефтегазовой отрасли Башкортостана, но и будет способствовать реализации еще более значимых проектов для молодых умов республики.