В Уфе начал работу научно-образовательный центр «Роснефть – УГНТУ»

Разработка искусственного интеллекта и занятия на буровой установке. В Уфе заработал научно-образовательный центр «Роснефть – УГНТУ», открытый в рамках Евразийского НОЦ. За бурением первых скважин руками студентов наблюдал и глава республики.

Буровая установка расположилась в самом центре учебного учреждения. Несмотря на то, что учащиеся проводят ремонт скважин виртуально, комплекс вполне реальный. К тому же оснащен новейшим оборудованием, часть из которого не имеет аналогов.

Заниматься на таком тренажёре-имитаторе капитального ремонта скважин могут одновременно 15 студентов. Для них это шанс досконально изучить свою профессию, а для работодателей – возможность получить готовых к работе специалистов.

Это готовые специалисты по разработке нефтяных и газовых месторождений, они имеют навыки в наукоемком программном обеспечении, чтобы помогать добывающим дочерним предприятиям в разработке месторождений. Михаил Рязанцев, генеральный директор ООО «РН-башНИПИнефть»

Создание такого научно-образовательного центра в УГНТУ стало возможным при поддержке «Роснефти». В церемонии открытия принял участие и руководитель региона. Радий Хабиров отметил, что такое сотрудничество башкирских вузов с крупнейшими предприятиями страны сказывается и на общем научном развитии республики.

Мы выстраиваем тесные связи между наукой и производством. И инвестиции «Роснефти» в развитие современной образовательной базы имеют огромное значение. Благодарю руководство компании за реализацию проекта по созданию этого центра. С его помощью студенты вуза получат знания и навыки, необходимые на реальных производствах. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Научно-образовательный центр, оснащённый по последнему слову техники, поможет выпустить из стен вуза высококвалифицированных специалистов. Буровики, геологи, механики, инженеры-разработчики, энергетики и автоматчики – все эти специалисты получат не только теоретические знания, но и неоценимый опыт практической работы.

Кооперация между предприятиями и университетами – это, безусловно, ключевой момент в развитии высокотехнологичного производства. «Башнефть» давно сотрудничает с вузами республики. Современные реалии требуют подготовки специалистов высокой квалификации. И открытие Научно-образовательного центра – это создание мощного фундамента для их подготовки. Желаю преподавательскому коллективу и студентам успехов. Андрей Лазеев, генеральный директор АНК «Башнефть»

Помимо буровой установки, студенты УГНТУ получили и другую технику. Появилось оборудование для исследования керна, изучения трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Всего же научно-образовательном центре создали 15 образовательных кластеров. Это 14 лабораторий в области разведки и бурения, 12 – в сфере разработки и эксплуатации месторождений, восемь классов цифрового моделирования и ещё две лаборатории техносферной безопасности.

Большой вклад сделала компания «Башнефть». Все перестроено, новая лабораторная база. Сейчас все месторождения цифруются, вся нефтедобыча проходит в рамках цифровизации. Отсюда выходят очень современные специалисты. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан