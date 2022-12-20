В Башкирии более 7,6 тысячи человек остались без электроэнергии

19 декабря в Благовещенском районе более 7,6 тысяч человек остались без света. Стала известна причина коммунальной аварии.
На подстанции в Благовещенске из-за непогоды и ледяного дождя была повреждена муфта кабеля, а фидер отключился совсем. Для устранения аварии были экстренно сформированы бригады.
Как сообщает ИА «Башинформ», под отключение попали 1632 индивидуальных домовладения и три многоквартирных дома. По состоянию на три часа ночи 20 декабря, аварийно-восстановительные работы были завершены, а электроснабжение населенных пунктов восстановлено.