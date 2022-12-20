В Ермекеевском районе показали новый животноводческий комплекс на 2800 голов

Инвестпроект в селе Семено Макарово на данный момент является одним из крупнейших, реализованных в республике. В молочном комплексе «Северная Нива Башкирия» сегодня надаивают до 90 тонн молока в сутки, летом объём доходил до 100 тонн.

Работает так называемая карусель, куда коровы сами встают на доение и после сами уходят. По словам заместителя Премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства республики Ильшата Фазрахмановна, объект в Ермекеевском районе – пример необходимых в Башкортостане индустриальных молочных ферм. И их количество к 2030 году необходимо увеличить до 50.