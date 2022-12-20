«Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» по буллитам на чемпионате КХЛ

 Накануне башкирский клуб начал домашнюю серию матчей. Первое же большинство реализовал Александр Хмелевский. После перерыва шайба побывала в воротах уфимцев, но омичи забили из положения вне игры и гол не засчитали.

Позже Владимир Ткачёв использовал свой шанс и сравнял счёт – 1:1. Судьба матча решилась в серии булитов, где точнее были гости.  2:1 – победа «Авангарда».

«Салават Юлаев» проведет следующую игру завтра, уфимцы примут на своей площадке хабаровский «Амур».

Прямую трансляцию смотрите на телеканале БСТ в 18:45.

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