«Салават Юлаев» проиграл омскому «Авангарду» по буллитам на чемпионате КХЛ

Накануне башкирский клуб начал домашнюю серию матчей. Первое же большинство реализовал Александр Хмелевский. После перерыва шайба побывала в воротах уфимцев, но омичи забили из положения вне игры и гол не засчитали.
Позже Владимир Ткачёв использовал свой шанс и сравнял счёт – 1:1. Судьба матча решилась в серии булитов, где точнее были гости. 2:1 – победа «Авангарда».
«Салават Юлаев» проведет следующую игру завтра, уфимцы примут на своей площадке хабаровский «Амур».
Прямую трансляцию смотрите на телеканале БСТ в 18:45.