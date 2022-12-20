В Башкирии осудили вора в законе

В Башкортостане осудили вора в законе по прозвищу «Дед». В Уфе прошло заседание по делу высшего положения одного из заключённых исправительного колонии в Стерлитамаке. Случай выявили совместно сотрудники ФСБ и УФСИН.

На основании проверки в МВД возбудили уголовное дело. Было установлено, что уроженец Армении Эдик Еганян, отбывающий наказание по 228-й статье, стал стремиться занять высшее положение в тюремной иерархии. Мужчина 1967 года рождения отдавал распоряжения другим заключённым, применял насилие. В его камере были удобства: телевизор, ковёр и даже клетка с попугаем. Также судья озвучил случай с доведением человека до самоубийства.